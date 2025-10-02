Orbán Viktor: minden erőnkre szükségünk lesz, hogy ki tudjunk maradni ebből a háborúból

Nehéz nap volt tegnap, és a mai nap sem lesz könnyű. Lényegében minden javaslat, ami az asztalon van, az háborús javaslat. Adjunk több pénzt az ukránoknak háborúra, adjunk fegyvert az ukránoknak háborúra, gyorsítsuk fel a belépésüket az Európai Unióba, szóval minden a háborúról szól. Én úgy látom, hogy az Unió elhatározta, hogy háborúra megy. Ráadásul tegnap még be is mutatták a háborús stratégiát, hogy hogyan kell legyőzni az oroszokat. Hátborzongató, ez rossz Magyarországnak, szerintem rossz az Európia Uniónak, de a nyomás nagy. Én úgy látom, hogy a Fidesz elnökségének azt fogom javasolni, hogy indítsunk Magyarországon aláírásgyűjtést Brüsszel háborús tervei ellen, mert minden erőnkre szükségünk lesz, hogy ki tudjunk maradni ebből a háborúból