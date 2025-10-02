RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: minden erőnkre szükségünk lesz, hogy ki tudjunk maradni ebből a háborúból

Nehéz nap volt tegnap, és a mai nap sem lesz könnyű. Erre hívta fel a figyelmet a miniszerelnök.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.02. 18:57
Orbán Viktor ukrajna Magyarország Európai Unió háború

"Minden erőnkre szükségünk lesz, hogy Magyarország ki tudjon maradni a háborúból!" - írta a Facebook-oldalán Orbán Viktor, ahol egy videót is megosztott.

NÉMETH Balázs Sándor; ORBÁN Viktor
Ezt mondta el Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor

Nehéz nap volt tegnap, és a mai nap sem lesz könnyű. Lényegében minden javaslat, ami az asztalon van, az háborús javaslat. Adjunk több pénzt az ukránoknak háborúra, adjunk fegyvert az ukránoknak háborúra, gyorsítsuk fel a belépésüket az Európai Unióba, szóval minden a háborúról szól. Én úgy látom, hogy az Unió elhatározta, hogy háborúra megy. Ráadásul tegnap még be is mutatták a háborús stratégiát, hogy hogyan kell legyőzni az oroszokat. Hátborzongató, ez rossz Magyarországnak, szerintem rossz az Európia Uniónak, de a nyomás nagy. Én úgy látom, hogy a Fidesz elnökségének azt fogom javasolni, hogy indítsunk Magyarországon aláírásgyűjtést Brüsszel háborús tervei ellen, mert minden erőnkre szükségünk lesz, hogy ki tudjunk maradni ebből a háborúból

- mondta el a videóban a miniszterelnök.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu