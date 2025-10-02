Orbán Viktor: Ukrajna EU-tagságával beengednénk a háborút az unióba

Erre hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.
"Ukrajna EU-tagságával beengednénk a háborút az unióba, a magyarok pénzét pedig kiengednénk Ukrajnába" - jelentette ki a Facebook-oldalán közzétett posztjában Orbán Viktor, amelyben egy videót is megosztott.
Ezt nem engedhetjük. Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig biztosan nem!
- tette hozzá a miniszterelnök.
