Orbán Viktor arról beszélt Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón Koppenhágában, hogy aláírásgyűjtés indulhat Magyarországon Brüsszel háborús tervei ellen. A magyar miniszterelnök szerint az Európai Unió előtt lévő javaslatok – köztük az Ukrajnának nyújtandó fegyveradományok, pénzügyi támogatások és a tagjelölti folyamat felgyorsítása – együttesen az orosz-ukrán háború eszkalációját hozhatják, amivel szemben a kormány kész országos akciót indítani.

Orbán Viktor: aláírásgyűjtés indítunk Magyarországon Brüsszel háborús tervei ellen

Úgy látom, hogy az Unió elhatározta, hogy háborúba megy. Ráadásul tegnap még be is mutatták a háborús stratégiát, hogy hogyan kell legyőzni az oroszokat. Hátborzongató, ez rossz Magyarországnak, szerintem rossz az Európai Uniónak, de a nyomás nagy. (...) Szóval én úgy látom, hogy én a Fidesz elnökségének azt fogom javasolni, hogy indítsunk Magyarországon aláírásgyűjtést Brüsszel háborús tervei ellen, mert minden erőnkre szükség lesz, hogy ki tudjunk maradni ebből a háborúból"

- fogalmazott egy újságírói kérdésre válaszolva Orbán, hozzátéve, hogy Magyarország álláspontja továbbra is változatlan Ukrajna uniós tagságát illetően: amíg a magyar vétó nem megkerülhető, hazánk nem fog hozzájárulni a folyamat előmozdításához.

A kormányfő figyelmeztetett arra is, hogy az uniós intézményekben napirenden van a döntéshozatali mechanizmus átalakítása, amelynek révén bizonyos kérdésekben a jövőben elegendő lenne a minősített többség, és nem lenne szükség egyhangú jóváhagyásra. Orbán szerint ez veszélyeztetné a tagállamok jogát arra, hogy saját nemzeti érdekeiket érvényesítsék az uniós döntéshozatal során.

A tervezett aláírásgyűjtés tehát a kormány álláspontja szerint annak kifejezése, hogy Magyarország ki akar maradni a háborúból, és elutasít minden olyan brüsszeli törekvést, amely a fegyveres konfliktus további elmélyítéséhez vezetne.