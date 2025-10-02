RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: A következő pár hónap a háborús fenyegetésről fog szólni

A miniszterelnök üzent az EU-csúcsról.

Orbán Viktor csütörtök reggel osztotta meg a Facebook-oldalán a koppenhágai EU-csúcs második napjáról a fejleményeket.

EU-csúcs: Csupa olyan javaslat, ami azt mutatja, hogy a brüsszeliek háborúba akarnak menni.
EU-csúcs: Csupa olyan javaslat, ami azt mutatja, hogy a brüsszeliek háborúba akarnak menni. Fotó: Facebook/Orbán Viktor

EU-csúcs: Orbán Viktor üzent a második napon

Koppenhága, második nap. A helyzet súlyos. Virtigli háborúpárti javaslatok vannak az asztalon. Az uniós forrásokat oda akarják adni Ukrajnának. Mindenféle jogi trükkökkel akarják felgyorsítani az ukrán csatlakozást. Finanszírozni akarják a fegyverszállításokat. Csupa olyan javaslat, ami azt mutatja, hogy a brüsszeliek háborúba akarnak menni.


Ki fogok tartani a magyar álláspont mellett, de ez a csúcs is azt bizonyítja, hogy a következő pár hónap a háborús fenyegetésről fog szólni. A teljes politikai közösségünk, és minden békeszerető magyar ember támogatására szükségünk lesz. 

- írta a bejegyzésben a miniszterelnök.

