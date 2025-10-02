Hadházy újabb képtelen állítása: Orbán Viktor fülében „kém fülhallgató” van

Hadházy Ákos ismét egy hihetetlen történettel hívta fel magára a figyelmet, mikor legújabb bejegyzésében azt állította, hogy Orbán Viktor fülében egy „kém fülhallgató” található, amin keresztül súgnak neki a parlamenti felszólalásai alatt. Szerinte már korábban is észrevette az eszközt, de akkor még úgy vélte, a miniszterelnök hallásproblémával küzdhet és ezt magánügynek tekintette.

A bolond politikus szerint Orbán Viktor fülében kém fülhallgató van. Fotó: Metropol

Most viszont – saját elmondása szerint – egy követője hívta fel a figyelmét arra, hogy a fülhallgatón keresztül akár válaszokat is diktálhatnak Orbánnak az azonnali kérdések idején. Hadházy tehát egy olyan eszköz létezéséről beszél, amelyre semmiféle bizonyíték nincs, az egész elmélet a képzelet szüleménye.

A kém fülhallgató kitalált története

Hadházy hétfő reggel osztotta meg bejegyzését közösségi oldalán, amelyben azt írta: egy támogatója furcsa dolgot látott Orbán Viktor jobb fülében. Erre alapozva a politikus azonnal elméleteket kezdett gyártani, és kijelentette, hogy a kormányfő egy „kém fülhallgatón” keresztül kap utasításokat. A történetet tovább is színezte, amikor azt írta: „a háttérben ülő propagandista már ki volt kapcsolva, amikor a folyósón találkoztak.” Az állítások mögött azonban semmilyen bizonyíték nem áll.

A miniszterelnök gyorsan és határozottan reagált Hadházy vádjaira. A Mandiner egyik riportere rákérdezett, valóban visel-e bármilyen eszközt a fülében, amelyen keresztül irányítják. Orbán Viktor mosolyogva a füléhez nyúlt, majd így válaszolt:

"Nincs"

„Nem lehet komolyan venni” – Orbán élesen bírálta Hadházyt

A Harcosok órája című reggeli műsorban Orbán Viktor nyíltan elmondta a véleményét Hadházy Ákosról. Azt mondta:

Nem akarom őt bántani, de az egy félnótás, nem lehet komolyan venni.

A miniszterelnök hozzátette, nem vitatkozik bolondokkal, így nem is kíván párbeszédbe bocsátkozni az ellenzéki képviselővel. Orbán még egy korábbi, emlékezetes esetet is felidézett, amikor Hadházy a parlamentben egy kádat kért rajta számon, miközben egy telefon lógott a nyakában, amellyel mindezt rögzítette is. A kormányfő szerint ez az epizód is jól mutatja, mennyire messze áll Hadházy viselkedése a politikai racionalitástól.