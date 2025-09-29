Orbán Viktor: A kormány célja, hogy naggyá tegyük Magyarországot

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a Harcosok órája hétfői adásában elmondta, hogy az a problémája a modern politikának, hogy összekeveredik a szórakoztatóiparral. Az interneten minden rövid, azonnali és hatásvadász, ez pedig a holdkórosoknak kifejezetten kedvez. A félnótásabb karakterű politikusok összetalálkoznak, az ellenzék erői pedig mind ilyenek.

Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A Magyar Nemzet írja, hogy Orbán Viktor hangsúlyozta a Harcosok órájában, hogy a kormány célja, hogy naggyá tegyük Magyarországot. A miniszterelnök szerint érdemes feltenni a kérdést, hogy a Gyurcsány-féle Magyarországból hány év alatt lehet naggyá tenni Magyarországot. Orbán Viktor elmondása szerint az elmúlt 15 évben rengeteg dolog történt, de még nem elég.

A Szőlő utcai botránnyal kapcsolatban arról beszélt Orbán Viktor, hogy ő általában el szokta engedni az ilyen támadásokat a füle mellett, de Semjén Zsolt beleállt, és igaza is van, mivel ez egy vérvad, amit nem lehet elengedni – kiderült, hogy az egész egy külföldi szálakat sem nélkülöző kormánybuktatási kísérlet.

Lesz, és van haddelhadd

– mondta Orbán Viktor, aki leszögezte, hogy akik beleszálltak az ügybe, azok pontosan tudták, hogy bűncselekményt követnek el, aminek jogkövetkezményei vannak.

A miniszterelnök szerint Hadházy Ákos bolond, inkább szánalomra méltó és nem is lehet komolyan venni.

Orbán Viktor elmondta, hogy Magyar Péter viszont hiába bolond, komolyan kell venni, mert előfordult már, hogy ilyen félnótásokat zúdítottak az országra, és abból baj lett. Károlyi Mihály szintén egy félnótás volt, őt a franciák küldték ránk, Szálasit a németek, Rákosit pedig az oroszok küldték ránk. Magyar Pétert most a brüsszeliek.

Az államfő arról is beszélt, hogy a Tisza által bevezetni tervezett vagyonadóhoz meg kell tudni, hogy kinek mekkora a vagyona, arról az államnak nyilvántartást kell vezetnie és ellenőrizni kell – egyszer már volt ilyen Magyarországon, és mindenki utálta.

Orbán Viktor úgy jellemezte a kormány filozófiáját, hogy alacsony adókulcsok, de mindenkitől beszedik az adót – a tiszások tervével a középosztály járna rosszul.