A Szőlő utcai álhírbotrányról beszélt Orbán Viktor

A péntek reggeli, Kossuth rádiónak adott interjújában is érintette Orbán Viktor a Szőlő utcai javítóintézet körül kialakult álhírbotrányt. Amint arról beszámoltunk, a baloldal – összejátszva külföldi titkosszolgálattal – azt terjesztette alaptalanul és bizonyítékok nélkül, hogy kormánypárti politikusok pedofil-bűncselekményt követtek el.

Orbán Viktor a Kossuth rádióban beszélt a Szőlő utcai álhírbotrányról – Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher / MTI

A miniszterelnök így reagált erre:

Van egy álhírbotrány, ami a Szőlő utcához kötődik. A Szőlő utcában egy börtön van, amit javítóintézetnek hívnak. Az intézet vezetője prostituáltakat futtatott, aminek semmi köze az intézményben őrzött fiúgyermekekhez.

Mint jelezte, egy valószínűleg külföldi szálakat is magában foglaló rendszerben elkezdődött egy álhír felépítése, hogy pedofil-bűncselekmény történt volna, aminek a szálai elvezetnek a kormányig.

A kormányfő kijelentette:

A pedofília a legsúlyosabb bűncselekmény. Ha valaki egy másik embert alaptalanul vádol pedofília elkövetésével, az szintén súlyos bűncselekményt követ el.

Akkor is súlyos, ha magánszeméllyel szemben történik, de ha egy közfelelősséget viselő emberrel szemben történik, akkor az kétszeresen súlyos. Ha azért teszi ezt valaki, hogy a rendőrséget lejárassa, minisztert vagy kormányt megbuktasson, háromszorosan súlyos bűncselekmény – tette hozzá.

A kormányfő leszögezte, hogy a kormány minden tagja ártatlan, majd jelezte, hogy a vádak miatt súlyos jogkövetkezmények lesznek.

Az ellenzéki szereplők, amikor elkövették ezeket a cselekményeket, megfogalmazták a vádakat, pontosan tudták, hogy büntetés vár rájuk. Azt fogják kapni, amit pontosan tudtak. A miniszterelnök nem híve a dolgok túlbonyolításának. Úgy véli, rendesen kell viselkedni.