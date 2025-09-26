Orbán Viktor hamarosan interjút ad a Kossuth Rádióban: Kövesd nálunk élőben!

A miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádiónak ad interjút, itt követheted.

Orbán Viktor a Kossuth Rádióban Fotó: YouTube

A kormányfő a beszélgetés elején a Szőlő utcai ügyről beszélt. Elmondta: ez egy álhírbortány, amely a Szőlő utcához kötődik. A miniszterelnök leszögezte, hogy az egy börtön, aminek a vezetője nőket futatott. Ennek azonban semmi köze magához az intézményhez.



Cikkünk folyamatosan frissül.

A miniszterelnökkel készült interjút itt lehet visszanézni:



