Orbán Viktor hamarosan interjút ad a Kossuth Rádióban: Kövesd nálunk élőben!

Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának a vendége, ahol az elmúlt egy hét legfontosabb témáiról beszél.
A miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádiónak ad interjút, itt követheted.
A kormányfő a beszélgetés elején a Szőlő utcai ügyről beszélt. Elmondta: ez egy álhírbortány, amely a Szőlő utcához kötődik. A miniszterelnök leszögezte, hogy az egy börtön, aminek a vezetője nőket futatott. Ennek azonban semmi köze magához az intézményhez.
Cikkünk folyamatosan frissül.
A miniszterelnökkel készült interjút itt lehet visszanézni:
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.