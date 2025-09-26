RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor hamarosan interjút ad a Kossuth Rádióban: Kövesd nálunk élőben!

Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának a vendége, ahol az elmúlt egy hét legfontosabb témáiról beszél.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.26. 07:20
Módosítva: 2025.09.26. 07:38
Orbán Viktor kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország!

A miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádiónak ad interjút, itt követheted.

Orbán Viktor, Kossuth rádió
Orbán Viktor a Kossuth Rádióban Fotó: YouTube 

A kormányfő a beszélgetés elején a Szőlő utcai ügyről beszélt. Elmondta: ez egy álhírbortány, amely a Szőlő utcához kötődik. A miniszterelnök leszögezte, hogy az egy börtön, aminek a vezetője nőket futatott. Ennek azonban semmi köze magához az intézményhez.


Cikkünk folyamatosan frissül.

A miniszterelnökkel készült interjút itt lehet visszanézni:


 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu