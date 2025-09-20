Orbán Viktor: Egyszerűen naggyá tesszük Magyarországot

Ezt mondta el a miniszterelnök a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján. Mutatjuk a részleteket!
A mai napon került sor a Digitális Polgári Körök első országos találkozójára, amelyen a magyar közélet és a kultúra számos ismert szereplője is megjelent. Orbán Viktor miniszterelnök is beszéddel készült az eseményre.
A miniszterelnököt álló taps fogadta a bevonulásánál, majd a "Viktor, Viktor"-t kezdte skandálni a tízezernél is nagyobb tömeg. Orbán Viktor a beszéd elején elmondta, hogy lassan olyan sokan vannak, hogy kinővik az összes sport- és rendezvényközpontot. A kormányfő felvetette, hogy a következő összejövetel lehetne egy Békemenet, méghozzá október 23-án - írja a Ripost.
A miniszterelnök először az eseményen fellépő és megjelenő kiemelt vendégeket köszöntötte, majd rátért a beszédére. Mint mondta:
Mi olyan gazdaságot építünk, ahol a kenyér szélére is jut vaj
– megjegyezte, hogy a falusiak és a budapestiek is számíthatnak a kormányra. Elmondta: "Budapestet sohasem adjuk fel. Sohasem törődünk bele, hogy a liberálisok meg a tiszások migránssimogató, kábítószerfészek, lmbtq-paradicsomot csináljanak a nemzet fővárosából."
Orbán Viktor szerint egy nemzedék számára egy történelmi fejezet elegendő teher és feladat.
Már évszázadok óta minden magyar nemzedék élete, annak minősége azon múlik, hogyan navigáljuk hazánk hajóját a birodalmak keltette hullámverésben. Nagyszüleinknek két korszakváltás is jutott, akkor hazánk nem maradt ki egyik háborúból sem, ezekből vesztesként és súlyos veszteségekkel jöttünk ki
– fogalmazott, majd úgy folytatta: úgy képzelte, hogy egy vesztes országba született, de egy győztes országban fog meghalni, mert ők majd naggyá teszik Magyarországot.
Nem akarunk háborút, egyetlen magyar életet sem akarunk elveszíteni
– szögezte le. Úgy vélte, a győzelem békeidőben minden népnek mást jelent, magyarként a mások által nekünk szánt sors megváltoztatását jelenti. Az ő nemzedéke úgy döntött, hogy most úgy lesz, ahogy ők akarják, azaz a magyarok nagyok lesznek és gazdagok.
Egyszerűen naggyá tesszük Magyarországot
– fogalmazott, hozzátéve, hogy felbecsülhetetlen érték minden Nobel-díj, űrhajós, olimpiai arany, a nemzetközi szakmunkásverseny érmei és az elvégzett munka.
Ha magyar vagy, ez a győzelem
– állította.
A miniszterelnök elmondta, hogy negyven éve azt hitte, elég lesz egyetlen korszakváltás, aztán növekedés és gyarapodás következik. A valóság az, hogy most szembesülünk a pénzügyi válság, a népvándorlás, a Covid, a háború együtt káoszt okoztak.
Az európai vezetők csődtömeget csináltak az Európai Unióból
– tette hozzá. Mario Draghi, a Európai Központi Bank korábbi elnöke szerint a kontinens az összeomlás felé botorkál.
Ki kell mondani: nem szabad őket másolni, mert mi is vesztő pályára kerülünk. Mondjuk ki, hogy a migránsmentes ország maradtunk, és jobb a családpolitikánk és az adórendszerünk is. Merjünk a saját utunkon járni és saját gazdaságot építeni, merjük újra naggyá tenni Magyarországot
– fogalmazott. A kormányfő hangsúlyozta: elutasítjuk azt az utat, amit Brüsszel ajánl nekünk, ha arra lépünk, a magyarok pénze Ukrajnába kerül, mert Brüsszel háborúban áll. Ez rosszabb, mint a tíz csapás.
– jelentette ki a miniszterelnök.
A kormányfő közölte, hogy mérhetetlen tettvágy és ambíció van bennük. Európa legvonzóbb otthonteremtési programját indították el, valamint legnagyobb adócsökkentési programját is. Kiemelte, hogy asztalon van a következő tíz év országépítési tervet, közben megvédik a határokat.
Nyíltan vállaljuk, hogy migránsmentes Magyarországot akarunk
– tette hozzá Orbán Viktor, majd megjegyezte, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek sűrű hónapjai lesznek. De szót ejtett Lázár János építési és közlekedési miniszterről is, akit a nemzeti oldal legbátrabb politikusának nevezett.
Mint mondta, személyes bátorságra is szükség lesz a választáson, ezért alapítottak meg a digitális polgári köröket. Ugyanis a brüsszeli út híveit Brüsszel már megszervezte.
A következő hónapokban meg kell kétszereznünk a digitális körök tagjait, el kell mondani mindenkinek, hogy Magyarország egy új korszak előtt áll. Várjuk azokat, akik nem akarnak Brüsszel alázatos szolgái lenni és szívből szeretnék szolgálni a hazánkat. Útravalóul: továbbra is hiszünk a szeretet és az összefogás erejében. Nagyok vagyok, sokan vagyunk és győzni fogunk! Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!
- zárta a beszédét a miniszterelnök.
A teljes műsort és Orbán Viktor beszédét itt lehet visszanézni:
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.