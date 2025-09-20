Orbán Viktor: Egyszerűen naggyá tesszük Magyarországot

A mai napon került sor a Digitális Polgári Körök első országos találkozójára, amelyen a magyar közélet és a kultúra számos ismert szereplője is megjelent. Orbán Viktor miniszterelnök is beszéddel készült az eseményre.

Ezt mondta el Orbán Viktor / Fotó: Mediaworks

A miniszterelnököt álló taps fogadta a bevonulásánál, majd a "Viktor, Viktor"-t kezdte skandálni a tízezernél is nagyobb tömeg. Orbán Viktor a beszéd elején elmondta, hogy lassan olyan sokan vannak, hogy kinővik az összes sport- és rendezvényközpontot. A kormányfő felvetette, hogy a következő összejövetel lehetne egy Békemenet, méghozzá október 23-án - írja a Ripost.

A miniszterelnök először az eseményen fellépő és megjelenő kiemelt vendégeket köszöntötte, majd rátért a beszédére. Mint mondta:

Mi olyan gazdaságot építünk, ahol a kenyér szélére is jut vaj

– megjegyezte, hogy a falusiak és a budapestiek is számíthatnak a kormányra. Elmondta: "Budapestet sohasem adjuk fel. Sohasem törődünk bele, hogy a liberálisok meg a tiszások migránssimogató, kábítószerfészek, lmbtq-paradicsomot csináljanak a nemzet fővárosából."

Orbán Viktor szerint egy nemzedék számára egy történelmi fejezet elegendő teher és feladat.

Már évszázadok óta minden magyar nemzedék élete, annak minősége azon múlik, hogyan navigáljuk hazánk hajóját a birodalmak keltette hullámverésben. Nagyszüleinknek két korszakváltás is jutott, akkor hazánk nem maradt ki egyik háborúból sem, ezekből vesztesként és súlyos veszteségekkel jöttünk ki

– fogalmazott, majd úgy folytatta: úgy képzelte, hogy egy vesztes országba született, de egy győztes országban fog meghalni, mert ők majd naggyá teszik Magyarországot.

Nem akarunk háborút, egyetlen magyar életet sem akarunk elveszíteni

– szögezte le. Úgy vélte, a győzelem békeidőben minden népnek mást jelent, magyarként a mások által nekünk szánt sors megváltoztatását jelenti. Az ő nemzedéke úgy döntött, hogy most úgy lesz, ahogy ők akarják, azaz a magyarok nagyok lesznek és gazdagok.

Egyszerűen naggyá tesszük Magyarországot

– fogalmazott, hozzátéve, hogy felbecsülhetetlen érték minden Nobel-díj, űrhajós, olimpiai arany, a nemzetközi szakmunkásverseny érmei és az elvégzett munka.

Ha magyar vagy, ez a győzelem

– állította.