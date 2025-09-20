Pataky Attila a DPK-ról: „Dalunk, a Kör passzol ide, csak ma a rosszak otthon maradtak!”

A mai nap zajlik a Papp László Sportarénában a Digitális Polgári Kör első országos találkozója, ahol a magyar közélet és a kultúra számos ismert szereplője jelent meg. A rendezvényen nemcsak Orbán Viktor tart beszédet el, hanem kerekasztal-beszélgetések, rengeteg különböző stand és számtalan további izgalmas program várja az érdeklődőket. Külön figyelmet kapott Pataky Attila, az EDDA Művek legendás frontembere, aki a DPK egyik alapító tagjaként is részt vesz az eseményen, és Mészáros Nórának, a Hír TV riporternőjének adott interjúban beszélt az eseményről és annak üzenetéről - írja a Ripost.

Pataky Attila Orbán Viktor hű tisztelőjeként ki nem hagyta volna a DPK rendezvényét (Fotó: Mediaworks)

Pataky Attila számára fontos a közösség összetartása

Pataky az interjúban így fogalmazott a Digitális Polgári Kör rendezvényén:

Az egyik legnépszerűbb dalunk a ‘Kör’, azt hiszem, abszolút passzol ide, minden benne van. A mai bulin viszont otthon maradtak a rosszak

– állapította meg. A zenész ezzel a közösség összetartásának fontosságát hangsúlyozta, miközben a zene és a szeretet erejére hívta fel a figyelmet.

A rendezvényen jelen van Menczer Tamás is, akiről az EDDA frontembere hízelgően nyilatkozott Mészáros Nórának:

Menczer Tamás képviseletéhez tartozom, valamikor jövő héten lesz az alakuló ülésünk

– árulta el Pataky Attila. A zenész a DPK szervező erejét és a közösségi tér fontosságát is kiemelte, hangsúlyozva, hogy a digitális világban való aktív részvétel elengedhetetlen a jövőbeni politikai kommunikációban.

Óriási az érdeklődés az első országos DPK találkozón (Fotó: Mediaworks)

A végsőkig kitart Orbán Viktor mellett a harcban

Pataky Attila a miniszterelnök iránti elkötelezettségét is kifejezte:

Orbán Viktor miniszterelnök úr számomra a magyar politika történetének egyik legnagyobb alakja, ahova teremtette ő magát. Kezdetektől vele voltam és vele is leszek a nemzetépítő és nemzetmentő harcában

– árulta el az EDDA frontembere.

Az esemény két házigazdája Rákay Philip és Szabó Zsófi (Fotó: Mediaworks)

Világháború helyett világboldogságot

A zenész a DPK fő üzenetéről így nyilatkozott:

Itt és most, ma az elsődleges, aminek a híve vagyok, hiszen a magyar nyelv csodálatos. A szeretet etet, a gyűlölet meg ölet, és mi a szeretetre szavazunk, mert az az egyetlen valóság, a többi csak illúzió. Világháború helyett világboldogságot – ez a tervünk

– összegzett Pataky.