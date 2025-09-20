RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Remélem, elkészülök, és időben odaérek

A miniszterelnök szombaton délután beszédet mond a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján.

2025.09.20.
A Harcosok Klubjában tett közzé újabb bejegyzést Orbán Viktor. A miniszterelnök azzal kezdte, hogy fontos nap a mai, és megteszik a következő lépést. A kormányfő ezzel a szombaton 16 órától kezdődő Digitális Polgári Kör első országos találkozójára utalt, ahol ő is beszédet mond majd. 

Orbán Viktor szombaton délután beszédet mond a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor bejegyzésében felidézte: először megalapították a Harcosok Klubját, majd annak megszervezték első országos találkozóját, „ez volt a kezdet.” Ezután hozták létre a digitális polgári köröket, amelynek ma lesz az országos találkozója, a gyűlés.

A két közösségben már százezren vagyunk. És itt nem állunk meg. A beszéd kilencven százalékával tegnap elkészültem, mára csak tíz százalék maradt. Remélem, elkészülök, és időben odaérek

– írta viccesen a miniszterelnök.  A program részeként beszédek, zenei produkciók és csaknem negyven kiállítóval rendezett expó várja a résztvevőket. A színpadon többek között Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal. A szombati rendezvény házigazdái Rákay Philip és Szabó Zsófi lesznek.


 

