Orbán Viktor: Olyan időket élünk, amikor józanságra, higgadtságra van szükség

Vasárnap Esztergomban járt, a Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulóján rendezett ünnepségen. Ezt mondta Orbán Viktor.
Olyan időket élünk, amikor józanságra, higgadtságra, hidegvérre van szükség, és újra és újra el kell mondanunk, hogy hiszünk a szeretet és összefogás erejében – mondta Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap Esztergomban a Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulóján rendezett ünnepségen.
Kiemelte: a brüsszeli háborús politika képviselői minden közép-európai országban jelen vannak: felfordulást csinálnak Szerbiában, itt vannak Magyarországon is. Könnyű felismeri őket, agresszívek, erőszakosak, fenyegetőznek, lőfegyverrel járnak lakossági fórumra, kivégzéssel fenyegetik a tisztességes embereket és a templom kapujában idős papokat inzultálnak – sorolta, aláhúzva: nálunk, ők mind Brüsszel emberei.
A miniszterelnök arról is beszélt, aki követi és érti az európai politikát, az láthatja, hogy bennünket nemcsak a közös történelem és kultúra, de a nemzetközi politikai kihívások is összekötnek.
Hozzátette: szlovákok és magyarok, Szlovákia és Magyarország érdekei egy irányban mutatnak a nemzetközi politikában.
A híd története azt tanítja nekünk, hogy a magyarok és szlovákok, ha összefognak, együtt erősebbek, mint külön; ha összedolgozunk, mindketten jól járunk – mondta Orbán Viktor.
A szlovák miniszterelnök szerint sokan szeretnék, hogy Szlovákia és Magyarország miniszterelnöke között viták legyenek, de ők már az első találkozásukkor elkötelezték magukat a szlovák–magyar kapcsolatok mellett. Robert Fico az Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria híd átadása 130. évfordulóján vasárnap azt mondta: úgy szeretné építeni Szlovákiát, ahogy Orbán Viktor Magyarországot.
A szlovák kormányfő kiemelte: a Mária Valéria híd nemcsak egy darab vas, hanem az emberek közötti kapcsolat jelképe. A hidakat pedig, akárcsak az országokat, egyes emberek építeni akarják, míg mások lerombolni.
Úgy fogalmazott: „normális, jó emberek közé jöttem”, és ez különlegesen kedves alkalom, tudva, mennyi hazugsággal és gyűlölettel „támadnak minket az ellenfeleink”, és hogy milyen sokan szeretnék, hogy Szlovákia és Magyarország miniszterelnöke között viták legyenek.
Robert Fico jelezte: osztja Orbán Viktor nézeteit, miszerint a kívülről jövő támadásokra az egyedüli megoldás a nemzeti szuverenitás, aminek át kell hatnia a nemzetükért tenni akaró politikusok mindennapi tevékenységét.
Jelezte: szeretné, ha Magyarország soros V4-elnöksége idején megerősítenék a regionális együttműködést, és együttműködést ajánlott elsősorban a biztonságos energiaszállítás területén. Hangsúlyozta: senki sem diktálhat egy országnak, hogy honnan veszi a kőolajat vagy a földgázt.
Azt is mondta: osztja Orbán Viktor nézetét, hogy az a politikai, ideológiai terv, hogy teljes mértékben el kell vágni magunkat az orosz kőolajtól és földgáztól, nemcsak Szlovákiát és Magyarországot, hanem egész Európát károsítani fogja.
