Orbán Viktor: Olyan időket élünk, amikor józanságra, higgadtságra van szükség

Olyan időket élünk, amikor józanságra, higgadtságra, hidegvérre van szükség, és újra és újra el kell mondanunk, hogy hiszünk a szeretet és összefogás erejében – mondta Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap Esztergomban a Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulóján rendezett ünnepségen.

Középen Orbán Viktor és Robert Ficó / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

Kiemelte: a brüsszeli háborús politika képviselői minden közép-európai országban jelen vannak: felfordulást csinálnak Szerbiában, itt vannak Magyarországon is. Könnyű felismeri őket, agresszívek, erőszakosak, fenyegetőznek, lőfegyverrel járnak lakossági fórumra, kivégzéssel fenyegetik a tisztességes embereket és a templom kapujában idős papokat inzultálnak – sorolta, aláhúzva: nálunk, ők mind Brüsszel emberei.

A miniszterelnök arról is beszélt, aki követi és érti az európai politikát, az láthatja, hogy bennünket nemcsak a közös történelem és kultúra, de a nemzetközi politikai kihívások is összekötnek.

Hozzátette: szlovákok és magyarok, Szlovákia és Magyarország érdekei egy irányban mutatnak a nemzetközi politikában.

A híd története azt tanítja nekünk, hogy a magyarok és szlovákok, ha összefognak, együtt erősebbek, mint külön; ha összedolgozunk, mindketten jól járunk – mondta Orbán Viktor.

Robert Fico: Úgy szeretném építeni Szlovákiát, ahogy Orbán Viktor Magyarországot

A szlovák miniszterelnök szerint sokan szeretnék, hogy Szlovákia és Magyarország miniszterelnöke között viták legyenek, de ők már az első találkozásukkor elkötelezték magukat a szlovák–magyar kapcsolatok mellett. Robert Fico az Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria híd átadása 130. évfordulóján vasárnap azt mondta: úgy szeretné építeni Szlovákiát, ahogy Orbán Viktor Magyarországot.

A szlovák kormányfő kiemelte: a Mária Valéria híd nemcsak egy darab vas, hanem az emberek közötti kapcsolat jelképe. A hidakat pedig, akárcsak az országokat, egyes emberek építeni akarják, míg mások lerombolni.

Úgy fogalmazott: „normális, jó emberek közé jöttem”, és ez különlegesen kedves alkalom, tudva, mennyi hazugsággal és gyűlölettel „támadnak minket az ellenfeleink”, és hogy milyen sokan szeretnék, hogy Szlovákia és Magyarország miniszterelnöke között viták legyenek.