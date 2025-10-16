RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: "Gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon!"

A Tisza Párt szerint a magyar nyugdíjrendszer “túl nagylelkű”. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a kormány nem a brüsszelieknek csinálta a nyugdíjrendszert, hanem a magyar idősek javára.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.16. 08:05
Orbán Viktor Tisza Párt nyugdíj

,,A Tisza-adó után itt az újabb gazdasági csodafegyver, a nyugdíjcsökkentés" – írja Orbán Viktor legújabb bejegyzésében. A miniszterelnök leszögezte, hogy 15 éve kötöttek egy megállapodást a nyugdíjasokkal, visszaadták a 13. havi nyugdíjat, és most gőzerővel dolgoznak a 14. havi nyugdíjon.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a kormány nem a brüsszelieknek csinálta a nyugdíjrendszert
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a kormány nem a brüsszelieknek csinálta a nyugdíjrendszert Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán /  MTI

Orbán Viktor: Szerintük így helyes!

Bújnak ki a szögek a tiszás zsákból. A Tisza-adó után itt az újabb gazdasági csodafegyver, a nyugdíjcsökkentés. A progresszív adózás után persze erre is van egy brüsszeli szavuk: degresszió. Szerintük a magyar nyugdíjrendszer “túl nagylelkű”. Meg aztán a brüsszeli gazdáknak is meg kell felelni. A pénz mehet Ukrajnába, cserébe meglapogatják majd a tiszások vállát az előkelő brüsszeli szalonokban. Mi 15 éve kötöttünk egy megállapodást a nyugdíjasokkal. Visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat. Vállaltuk, hogy a nyugdíjak értéke nem csökkenhet, és ha a gazdaság motorja jól húz, akkor abból a nyugdíjasoknak is részesülniük kell. És ez így is lesz. Nem a brüsszelieknek csináltunk nyugdíjrendszert, hanem a magyar idősek javára. Szerintünk így helyes. És gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon. A tiszások pedig elmehetnek a degressziójukkal a brüsszeli szalonokba!

– reagált Orbán Viktor a Tisza Párt "csodafegyverére".

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu