Fontos videó került ki Hidvéghi Balázstól a Magyarország Kormánya Facebook-oldalra. A felvételen a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a jelenleg zajló nemzeti konzultáció egyik pontjáról beszél, hangsúlyozva, hogy a rezsi és az energia kérdése kivétel nélkül mindenkit érint.

Hidvéghi Balázs: A rezsi és az energia kérdése kivétel nélkül mindenkit érint Fotó: Koszticsák Szilárd

„A most zajló nemzeti konzultáció egyik legfontosabb kérdése, amely kivétel nélkül mindenkit, minden családot, minden nyugdíjast érint, az az energia és a rezsi kérdése. Miért is kell erről nagyon világosan beszélnünk? Azért, mert senki ne legyen naiv, Brüsszel és Ukrajna háborús terveinek az is része, hogy minden tagállamot, így minket, Magyarországot is, levágjanak az olcsó orosz olajról és gázról. Akkor is, ha ez veszélyezteti az energiaellátást, és akkor is, ha emiatt többszörös árat kell fizetni a magyar lakosságnak! Nekik ez nem szempont, nekik ez nem számít. Őket nem érdekli, hogy ez mennyibe a magyar családoknak, a nyugdíjasoknak és a vállalkozásoknak. És senkinek ne legyen készsége afelől sem, hogy ha itt Budapesten is brüsszeli bábok kerülnének hatalomra, akkor mindezt szépen végre is hajtanák. Levágnák Magyarországot az orosz energiáról, és helyette jóval drágábban vennének máshonnan. Vagyis egy tollvonással többszörösére emelnék a rezsiköltségeket. Nem véletlenül halljuk tőlük, hogy a rezsicsökkentés »humbug«, és »az a jó, ha az emberek többet fizetnek a rezsiért«, ahogy fogalmaztak. Magyarország energiaellátását földrajzi helyzeténél fogva az Oroszországgal kötött hosszú távú gáz- és olajszállítási szerződések biztosítják. Ez segíti, hogy a magyar családok kiszámítható és megfizethető rezsit fizessenek. A kormány 2013 óta csökkentett árakat biztosít a lakosságnak, ennek köszönhetően a magyar emberek fizetik a legalacsonyabb rezsit az egész EU-ban. Brüsszel ezt kezdettől fogva kritizálja. Most azt követeli, hogy drágább forrásokból, máshonnan szerezzünk be olajat és gázt, és így vessünk véget a rezsicsökkentésnek. Mi ezzel nem értünk egyet. Ezért kérdezzük most Önöket a nemzeti konzultációban: Egyetértenek-e azzal, hogy Magyarország drágább energiát vegyen, és ezzel megszűnjön a rezsicsökkentés, vagy inkább tartsuk meg az olcsó forrásokat, és a csökkentett rezsit? Fontos a támogatásuk és fontos a véleményük. Várjuk a válaszaikat ebben a témában is!”

– hallható Hidvégi Balázs videójában.

Nézd meg a teljes felvételt!