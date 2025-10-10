Orbán Viktor: ezért fontos a mostani nemzeti konzultáció

Orbán Viktor pénteken reggel Kolozsváron adott interjút a Kossuth rádiónak. A nemzeti konzultációval kapcsolatban elmondta, hogy ez egy nagy nemzetközi csata, ezt meg kell nyerni, ehhez támogatásra van szüksége a kormánynak, ezért szerinte a konzultáció megerősíti a kormány nemzeti érdeket képviselő irányvonalát - írja a Ripost.

Már közel másfélmillió háztartásba postázták a konzultációs kérdőíveket, a visszaküldési határidő november 30-a

Másfelől pedig, miután a Tisza Párt és talán a DK-t is ide sorolhatnám, azt gondolja és mondja, hogy ő nem akar ezekről a kérdésekről beszélni, és az erre vonatkozó terveit nem akarja elárulni a választások előtt. Azt mondták, hogy nem szabad erről beszélni, akkor elveszítenék a választásokat, ami nekik rossz hír, mi annyira azért nem bánkódunk, illetve azt mondták, hogy majd a választások után, ha nyertünk, mindent lehet. Ez azt jelenti, hogy a legfontosabb kérdés az adókérdés, a közteherviselés kérdése homályban maradna. Ez nem jó. Az a jó, ha az emberek világosan és tisztán látnak, aztán döntsenek. Aztán ahogy döntöttek, majd úgy lesz, ki milyen rózsát szakított, azt szagolja. Ez a választásokra is igaz, nem csak a feleségválasztásra

– fogalmazott a miniszterelnök.

A közteherviselésről és az adózásról szóló nemzeti konzultációs kérdőíveket október elsejével kezdték postázni, és már közel másfélmillió háztartásba el is jutottak. A visszaküldés a válaszborítéknak köszönhetően ingyenes, a határidő november 30-a.

