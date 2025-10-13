RETRO RÁDIÓ

Bárki üzenhet Brüsszel bábjainak: nem kérünk az adóemelésekből!

Figyeljék a postaládát! Itt az alkalom, hogy üzenjünk Brüsszelnek!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.13. 14:07
Hidvéghi Balázs nemzeti konzultáció Brüsszel

A nemzeti konzultációs kérdőívet immár 2 millióan megkapták! Hidvéghi Balázs szerint a kormány a nemzeti konzultáció eredményeire támaszkodva tudja megvédeni a családokat a brüsszeli döntések következményeitől.

Már több mint 2 millió magyar megkapta a nemzeti konzultációs kérdőívet – ez most az alkalom, hogy világosan üzenjünk Brüsszelnek és hazai bábjainak: nem kérünk a háborús adóemelésekből, a megszorításokból és a háborúból! Brüsszel olyan döntéseket hoz, amelyekkel adóemelésekre és megszorításokra kényszerítené a tagállamokat – így Magyarországot is. A baloldali bábok pedig készek lennének megemelni a családok, a munkavállalók és a vállalkozások adóit, sőt a rezsit is a többszörösére növelnék. A magyar kormány a nemzeti konzultáció eredményeire támaszkodva tudja legerősebben megvédeni a magyar családokat a brüsszeli döntések következményeitől. Figyeljék a postaládát, töltsék ki a konzultációt, és tiltakozzunk minél többen a brüsszeli adóemelések ellen!

 

