Bárki üzenhet Brüsszel bábjainak: nem kérünk az adóemelésekből!

Már több mint 2 millió magyar megkapta a nemzeti konzultációs kérdőívet – ez most az alkalom, hogy világosan üzenjünk Brüsszelnek és hazai bábjainak: nem kérünk a háborús adóemelésekből, a megszorításokból és a háborúból! Brüsszel olyan döntéseket hoz, amelyekkel adóemelésekre és megszorításokra kényszerítené a tagállamokat – így Magyarországot is. A baloldali bábok pedig készek lennének megemelni a családok, a munkavállalók és a vállalkozások adóit, sőt a rezsit is a többszörösére növelnék. A magyar kormány a nemzeti konzultáció eredményeire támaszkodva tudja legerősebben megvédeni a magyar családokat a brüsszeli döntések következményeitől. Figyeljék a postaládát, töltsék ki a konzultációt, és tiltakozzunk minél többen a brüsszeli adóemelések ellen!