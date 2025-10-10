RETRO RÁDIÓ

Hidvéghi Balázs: Már javában zajlik a nemzeti konzultációs ívek kézbesítése

A tét óriási!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.10. 11:35
Hidvéghi Balázs konzultációs ív kézbesítés

"Már javában zajlik a nemzeti konzultációs ívek kézbesítése. A mai nap folyamán Budapest minden háztartásába eljutnak az ívek, a kézbesítés pedig megkezdődött Pest és Fejér vármegyében is" - jelentette be a Facebookon közzétett videójában Hidvéghi Balázs.

Bejelentést tett Hidvéghi Balázs / Fotó: Petőfi Népe

A tét óriási. Brüsszel háborús döntéseket hoz, a háború és Ukrajna finanszírozására pedig durva adóemeléseket akar ránk kényszeríteni. A magyar ellenzéktől az elmúlt hetekben kiszivárgott tervek pedig azt támasztják alá, hogy ők megegyeztek Brüsszellel. A kiszivárgott tervek adóemeléseket, a családi adókedvezmények szűkítését, a rezsicsökkentés eltörlését és a vállalkozások társasági adójának drasztikus emelését irányozzák elő. Ráadásul az is kiderült, hogy ezeket a terveket a választásokig nem akarják nyíltan bevallani az embereknek

- tette hozzá.

A magyar kormány szerint azonban nyílt lapokkal kell játszani. Mi az adócsökkentés és a rezsicsökkentés politikáját folytatjuk. Nemet mondunk Brüsszel követeléseire. Adóemelések helyett további adócsökkentés kell. A családi adókedvezmények rendszerét tovább kell bővíteni. A rezsicsökkentést fenn kell tartani, a vállalkozások terheit pedig még tovább kell csökkenteni. A Nemzeti Konzultáció témái tehát minden magyar család életét alapvetően érintik. Ne engedjük, hogy átverjenek minket! Vegyünk részt a konzultációban, és tiltakozzunk az adóemelések ellen!

- zárta a mondandóját.

 

