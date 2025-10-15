RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: El a kezekkel a nyugdíjaktól!

Közösségi oldalán üzent a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.15. 17:20
Módosítva: 2025.10.15. 17:21
"El a kezekkel a nyugdíjaktól! A nyugdíjakat nem csökkenteni, hanem emelni kell!" – üzente közösségi oldalán Orbán Viktor.

"A nyugdíjrendszer túl bőkezű, az induló nyugdíjak, és ezt relatíve csökkenteni kéne, jobban kéne csökkenteni a magas induló nyugdíjakat, mint az alacsonyabbakat" – idézi a videó a Tisza Párt gondolatait. Mint ismert: Magyar Péterék megadóztatnák a nyugdíjakat

Erre Orbán Viktor válasza a következő: "Mindig is csak két politika volt Magyarországon. Baloldali meg jobboldali. A baloldalnak régi mániája bokros Lajos óta, hogy a nyugdíjakat valahogy meg kell sarcolni. A jobboldal pedig mindig azt képviselte, nem csak gazdasági okokból, hanem a szüleink meg a nagyszüleink iránti tiszteletből is, hogy a nyugdíjakat növelni kell. Sosem szabad elvenni belőle, adni kell! A 13-at a baloldal elvette, a jobb visszaadta. 

A Tisza egy baloldali párt. Egyre több dolgot tudunk az adóelképzelésekről, a nyugdíjról, a kórházbezárásokról. Tipikus, klasszikus baloldali gazdaságpolitikát csinálnak. Erre már egyszer az ország ráfaragott. 

Ami a nyugdíjasokat illeti, azt kell mondanom, el a kezekkel a nyugdíjaktól! A nyugdíjakat nem csökkenteni, a nyugdíjakat emelni kell!" – húzta alá a miniszterelnök.

