Orbán Viktor: El a kezekkel a nyugdíjaktól!

"El a kezekkel a nyugdíjaktól! A nyugdíjakat nem csökkenteni, hanem emelni kell!" – üzente közösségi oldalán Orbán Viktor.

"A nyugdíjrendszer túl bőkezű, az induló nyugdíjak, és ezt relatíve csökkenteni kéne, jobban kéne csökkenteni a magas induló nyugdíjakat, mint az alacsonyabbakat" – idézi a videó a Tisza Párt gondolatait. Mint ismert: Magyar Péterék megadóztatnák a nyugdíjakat.

Erre Orbán Viktor válasza a következő: "Mindig is csak két politika volt Magyarországon. Baloldali meg jobboldali. A baloldalnak régi mániája bokros Lajos óta, hogy a nyugdíjakat valahogy meg kell sarcolni. A jobboldal pedig mindig azt képviselte, nem csak gazdasági okokból, hanem a szüleink meg a nagyszüleink iránti tiszteletből is, hogy a nyugdíjakat növelni kell. Sosem szabad elvenni belőle, adni kell! A 13-at a baloldal elvette, a jobb visszaadta.

A Tisza egy baloldali párt. Egyre több dolgot tudunk az adóelképzelésekről, a nyugdíjról, a kórházbezárásokról. Tipikus, klasszikus baloldali gazdaságpolitikát csinálnak. Erre már egyszer az ország ráfaragott.

Ami a nyugdíjasokat illeti, azt kell mondanom, el a kezekkel a nyugdíjaktól! A nyugdíjakat nem csökkenteni, a nyugdíjakat emelni kell!" – húzta alá a miniszterelnök.