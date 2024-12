Kiderült az igazság: kokain végzett a horroranya 10 hetes csecsemőjével

A bíróság bűnösnek találta azt a Shareen Mains nevű skót édesanyát gondatlan emberölésben és kábítószer-használatban, akinek mindössze 10 hetes csecsemője rejtélyes körülmények között veszítette életét, miután éjszaka ivott a cumisüvegéből. Kiderült, hogy a gyermek szervezetébe kokain jutott, ennek a szövődményei pedig elvették az életét.

A kisfiú szervezetében kokaint találtak a rendőrök /Fotó: Pexels

A bíróságon elhangzott, hogy Mains 2019. szeptember 8-án arra ébredt hajnali 4 órakor, hogy sír a kisbabája. Az anyuka ezért odaadta neki a cumisüvegét, majd visszafeküdt aludni. Reggel azonban észrevette, hogy a gyermeke már nem lélegzik. Hiába hívta át a szomszédasszonyt, aki ápolónőként dolgozott, már nem tudták megmenteni a csöppség életét.

Kiderült, hogy a nő kábítószerfüggő volt, kokaint és marihuánát is találtak a házban, illetve a Fenazepam nevű drogból is került elő a házkutatáskor. Később a vizsgálatok megerősítették, hogy még az elhunyt csecsemő cumisüvegén is kokainszármazék volt, amely negatívan befolyásolhatta a kislány egészségügyi helyzetét. Az sem segített, hogy az édesanya szervezetében is jelen volt a kábítószer – számolt be az esetről a Mirror. A bíróság a következő, januári tárgyalási napon szabja majd ki, milyen büntetést kap a horroranya.