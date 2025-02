Mindig Valentin-napot körülölelve, idén február 9. és 16. között rendezik meg hazánkban a Házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával. A mozgalom a párkapcsolatok tudatos gondozására kívánja ráirányítani a figyelmet, segítséget nyújtva a házasságra készülőknek és a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek egyaránt. A Házasság hete idén is gazdag programmal várja az érdeklődőket.

Házasság hete: központi, online elérhető programok és offline események országszerte! (Fotó: Házasság hete)

Az idei hét mottója: Beszélgessetek a házasságotokért! A házasság hete rendezvénysorozat fókuszában idén a férj és feleség közötti kommunikáció került: miként alakítható ki az őszinte és bensőséges párbeszéd hogy a különbségek, konfliktusok, félreértések megoldhatóvá váljanak, és a házasság fejlődő és kölcsönös elégedettséget nyújtó kapcsolat legyen.

Mesterséges intelligencia és érzelmek – mi van? (Fotó: Házasság hete)

Az utóbbi évtizedekben a kommunikáció formája, stílusa és csatornái hatalmas átalakuláson mentek keresztül. A közösségi média, a különféle üzenetküldő alkalmazások, a mesterséges intelligencia térnyerése a napi kommunikációban komoly hatást gyakorol az élet minden területére, így a párkapcsolaton belül zajló párbeszédre is. Nagyon sok múlik azon, hogy miként tudják a párok jól kifejezni az egymás iránt érzett megbecsülésüket, érzéseiket, szükségleteiket és mélyebben megérteni a társuk üzeneteit is, amely erősíti a közöttük lévő intimitást és kötődést. A házasság hete rendezvénysorozat idei tematikája ebben kíván útmutatást, segítséget nyújtani, amelynek keretében a párokat számtalan előadás, sokszínű kapcsolatgazdagító lehetőség várja országszerte és határon túl is.

Tapolyai Emőke előadása is online, ingyen elérhető (Fotó: Házasság hete)

A központi programok között például Tapolyai Emőke klinikai és pasztorálpszichológus osztja meg szakmai tapasztalatait arról, hogyan lehet a töréspontokat nem pillanatragasztóval összeforrasztani. Mihalec Gábor párterapeuta pedig egyenesen azt árulja el az érdeklődőknek, hogyan támogatja a mesterséges intelligencia a tartós szerelmet! Belehallgathatunk és bepillantást nyerhetünk többek között Imre Géza olimpiai ezüstérmes párbajtőrvívó és felesége, Kökény Beatrix olimpiai ezüstérmes kézilabdázó, valamint Oláh Gergő előadó, dalszerző és felesége beszélgetésébe is!