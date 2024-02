Házasság hete: két dudás egy csárdában – új dimenzióba lépett a vendéglátós pár kapcsolata

A Házasság hete fináléjában a Semsei Rudolf–Dobay Eszter házaspárral találkoztunk ott, ahol a férj által létrehozott budapesti étteremcsalád első „fiókája” van, a VakVarjú Budában. A feleség, Dobay Eszter egyenesen munkából jött, a csepeli cukrászműhelyből és a Horváth-kerti Dobay Cukrászdából, amelyet ő álmodott meg magának, hogy azzal törzshelyet teremtsen a minőségi vendéglátásra vágyó desszertkedvelőknek. De vajon hogyan fér meg két dudás egy csárdában otthon?

Dobay Eszter és Semsei Rudolf házassága 22 év után új dimenzióba lépett (Fotó: Fodor Erika/Metropol)

Semsei Rudolf a budapesti VakVarjú étteremcsalád tulajdonosa. Felesége, Dobay Eszter pedig tavasszal már a harmadik cukrászdáját nyitja meg, így a halásztelki, a Krisztina téri Horváth-kerti után hamarosan a BudaParton is Dobay cukiban sütizhetünk. A 22 éve házasságban élő pártól azt kérdeztük, hogyan fér meg otthon két dudás egy csárdában.

Semsei Rudolf a felesége birodalmában, a Horváth-kerti Dobay cukiban (Fotó: Csaba Ágota)

Rudi a dudás...

„Nem vagyunk két dudás. Rudi a dudás. Ez egy új dimenzió a házasságunkban, hogy együtt dolgozunk, és hogy most már munkáról is beszélünk otthon, nemcsak a magánéleti dolgokról. Teljesen jól működik” – mesélte Dobay Eszter, aki 4 gyermekük felcseperedése után a cukrászatban talált új feladatokra, amelyekben örömét leli.

Előétel válogatás a VakVarjúban (Fotó: Fodor Erika/Metropol)

Szenvedéllyel, szeretettel, szerelemmel

„Mi szenvedélyesen szeretjük a vendégeinket – ahogy egymást is. Ez a titka mindennek – a házasságban és a vendéglátásban is. Egymásért dolgozunk, együttműködünk – elkötelezetten, szeretettel és szenvedéllyel” – fogalmazta meg ars poeticájukat Semsei Rudolf. Hozzátette: mind az éttermeikben, mind a cukrászdákban arra törekednek, hogy a vendégnek ünnep legyen, ha betér hozzájuk és különleges élménnyel távozzon, ezt kéri a kollégáktól is, ezen együtt dolgozik az egész csapat.

A felesége által „dudásnak” mondott férj azt is elárulta: imádja az építészetet, szereti kiválasztani az első téglától a tapétákon keresztül az utolsó dekorációs elemig az összes vendéglátóhelyük berendezési tárgyait. Eszternek úgy kell visszafognia az esetleges túlkapásoktól.

Mennyei pohárdesszertek a Dobayban (Fotó: Fodor Erika/Metropol)

„A mennyországban is én leszek a vendéglős”

„22 évig nem beszéltünk a cégről. Ez most új dimenziót nyitott a közös életünkben, nagyon élvezzük. Most lettem 50 éves, és a születésnapi partimon azt mondtam a barátaimnak, hálás vagyok, hogy Eszter elvisel 25 éve, ebből 22 éve házasságban.

Én jobban szeretem, mint amikor megismertem, mint amikor elkezdtük. Sokkal mélyebb szeretet és szerelem van bennem a feleségem iránt, egyre mélyülő és kiteljesedő

– vallotta meg Semsei Rudolf. Az étteremtulajdonos férj hozzáfűzte, elképzelése szerint ez így megy majd tovább és úgy hiszi, a mennyországban is ő lesz majd a vendéglős, aki felpattint egy üveg pezsgőt és úgy várja az ismerősöket.

Nézd meg ezt a sikeres házaspárt!

Első a vendég

Kilenc hónapnyi felújítás után újra kitárta szárnyait a vendégek előtt a VakVarjú Buda. A budapesti étteremcsalád XI. kerületi, legidősebb tagját az alapoktól újították meg és egy modern, de otthonos, közösségi étkezéshez kiváló hangulatú hely született, amely külsejében is kifejezi a tulajdonos házaspár, Semsei Rudolf és Dobay Eszter hitvallását:

Szenvedélyesen szeretjük a vendéglátást, a hozzánk betérő embereket.

„Újbudán nőttem fel és a mai napig ide köt az életem, mégis ennél sokkal többről van szó. Számunkra első a vendég! Mindannyiuk törzsvendég nálunk! Mindig azon gondolkodunk, hogy miképpen tudunk nekik örömet szerezni” – vallja Semsei Rudolf.

A VakVarjú konyhájában adnak a higiéniára (Fotó: Fodor Erika/Metropol)

Az immár több mint 150 vendég befogadására alkalmas VakVarjú Budában a nagy üvegablakokon keresztül a vendégek bepillanthatnak a konyhába is, ahol a legújabb légtechnikai megoldásoknak köszönhetően Urbán Róbert séf és csapata dolgozik. Megmutatjuk olvasóinknak is, hogyan flambírozott nekünk burgonyát Ádám, a séfhelyettes:

A legfiatalabb vendégeket bent játszósarok és hamarosan kültéri játszótér is várja – hétvégén pótnagyival, míg a felnőttek esténként élőzene mellett vacsorázhatnak.

A VakVarjú Budát Szkaliczki Örs atya megáldotta, az itt dolgozókkal és a vendégekkel együtt

(Fotó: Fodor Erika/Metropol)

Nézd meg, hogyan fogadta az újjászületett Vak Varjú Buda első két vendégét, a születésnapjukat itt ünneplő barátnőket Semsei Rudolf tulajdonos.