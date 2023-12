Legyen a Horváth-kertben, Budán!….És ne csak este fél 8 után

Hosszú és méltatlan magára hagyottság után újra éledhet a Horváth-kert a Dobay Cukrászdának köszönhetően, amely a Déryné szobornál nyitotta meg kapuit. A halásztelki mellett végre a fővárosban is élvezhetjük a hihetetlenül leleményes, igényes és finom Dobay-féle invenciózus süteménykölteményeket, méghozzá pazar környezetben! A tulajdonosok azzal biztatnak, nemsokára a Kopaszira is kiköltöznek.

Semsei Rudolf és felesége, Dobay Eszter, a cukrászda névadója Fotó: Csaba Agota

Semsei Rudolf, a budapesti vendéglátás meghatározó személyisége, a Vak Varjú Éttermek tulajdonosa ezúttal feleségével, Dobay Eszterrel immáron második, a fővárosban az első Dobay Cukrászdát nyitotta meg Budán, a Horváth-kertben.

Nincs is jobb, mint egy pohár kávé egy pohárdesszerttel! Fotó: Fodor Erika

„Szenvedélyünk a vendéglátás. Ezt már bizonyítottuk az éttermeinkben és a party service szolgálatunk működésével. Most elérkezett az ideje, hogy a saját ötleteinkenből készített desszertjeinkkel is bemutatkozzunk. Biztatok mindenkit, hogyha nem is csak szombaton és nem is csak este fél 8 után, de „legyen a Horváth-kertben, Budán”, és ajándékozza meg magát és szeretteit egy finom süteménnyel, kávéval, teával.”

Ez a pisztáciás leírhatatlanul finom! Fotó: Fodor Erika

Semsei Rudolf hozzátette, a Dobay Cukrászdában egyébként ebédmenü is várja az éppen abban a napszakban érkező vendégeket. Mindig lesz valami különleges krémleves, ami mellé akár egy gazdagon rakott szendvicset vagy édes, illetve sós süteményt is választhatunk.

Egy Dobay-szendvics gazdagon Fotó: Fodor Erika

Dobay Eszter, a cukrászda névadója megosztotta velünk, hogy miután negyedik gyermekük sem olyan kicsi már, úgy érezte, ő is másféle saját aktivitásba akart kezdeni.

„Mindig is foglalkoztatott egy ilyen barátságos, hangulatos cukrászda, ahol a családtagok, vagy a barátok, barátnők találkoznak, egy finom sütemény vagy kávé mellett egy kicsit kikapcsolódnak, magukkal, egymással törődnek. Elvégeztem a cukrásztanfolyamot, és nagyszerű kollégák segítségével folyik a munka. Nem mondom, hogy amikor reggel 6 órára a csepeli üzemben kell lennem, akkor mindig ilyen lelkes vagyok, de örömmel tölt el, hogy jót adhatunk másoknak, és ez nekünk is jó.”

A pogácsák és sós stanglik is páratlanok! Fotó: Fodor Erika

Férj és feleség elárulta, 22 éves házasságuk alatt soha nem beszéltek otthon a munkáról, most meg állandóan együtt ötletelnek az újabb és újabb közös projekteken.

Elöl a mennyei mentes mákmousse! Fotó: Fodor Erika

Amit csak sikerült megkóstolni, mert még belénk fért, arról mind állíthatjuk, hogy csúcsminőséget képvisel – úgy, hogy ráadásul igen kedvező ár-érték arányban tudjuk megvásárolni. Arról nem beszélve, hogy nem csak a szokványos kínálatot találjuk a Dobayban, hanem a klasszikus és hagyományos (Eszterházy, mézes krémes, krémes, karamellás krémes) sütemények mellett a sütőtökös, a macha teás, a pekándiós, pisztáciás és társaik, illetve ezek harmonikus párosításából született eddig sehol nem látott torták „tömkelegéből” válogathatunk. A pohárdesszert variációk pedig egyszerűen mesebeliek, személyes „legkedvencebb” a mentes mákmousse! Neked?