Vele várja Nótár Mary a Valentin-napot – Leleplező fotó

Újabb ismert férfi oldalán tűnt fel Nótár Mary, s most már nem titok: a mulatós énekesnő megint megcsinálja! Ki ne emlékezne a 2024. február 14-ére időzített klippremierre, hiszen akkor láthatták és hallhatták a rajongók először Nótár Mary és Rakonczai Imre csoda szép duettjét, a Szótlanult?! (Ha ismerős lenne a dallam, az nem a véletlen műve: a dal eredetije Billy Joel gyöngyszeme, a Honesty.) A sikert sikerre halmozó énekesnő pedig az idei Valentin-napra is hasonló meglepetéssel készül – nem is akárkivel!

Újabb izgalmas duettre készül Nótár Mary, ezúttal Peter Srámekkel

„Kedves Mindenki! 02. 14-én jelenik meg az első közös dalunk Peter Srámekkel!” – írta közösségi oldalain Nótár Mary. S aki azt gondolná, hogy ez egy hirtelen jött ötlet, az téved! A mulatós énekesnő ugyanis elárult néhány kulisszatitkot.

„Már több mint egy éve beszélgettünk arról, hogy mennyire jó lenne egy közös duett, hiszen tiszteljük egymás munkásságát és jó barátságot ápolunk. Most megérett a történet, reméljük, szeretni fogjátok együtt a hangunkat, dalunkat, klipünket!”

A rajongói visszajelzések beszédesek: nemcsak a megelőlegezett bizalomról olvashatunk több hozzászólásban, de az is kiderül, hogy türelmetlenül várják Nótár Mary és Peter Srámek közös produkcióját.

Nótár Mary a nagy bejelentése mellé a következő képet mellékelte: