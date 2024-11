„Saját magamra sincs időm” – nem vágyik szerelemre Peter Srámek

A 31 éves Peter Srámek jelenleg a szinglik táborát erősíti, és nem is szeretne ezen a „státuszon” változtatni egy ideig. A Sztárban Sztár All Stars győztese ugyanis úgy érzi, egyszerűen nincs ideje még ismerkedni sem, nemhogy egy kapcsolatot fenntartani. Arról nem is beszélve, hogyha ő szerelmes, akkor 100 százalékot szeretne nyújtani a párjának már csak a tisztelete jeléül is, de jelenleg egyszerűen magára sincs ideje.

Peter Srámek hatalmas győzelmet aratott a Sztárban Sztár jubileumi, All Stars évadában. Sajnos a szerelemre nincs ideje a sikeres énekesnek Fotó: SZL

Nekem ha most lenne egy barátnőm, akkor ő talán második és harmadik helyen lenne, amit ő nem érdemel meg. Én ezt nem teszem meg vele egyszerűen, mert tőlem ez nem korrekt. Mert tudom azt, hogy nem tudnék úgy foglalkozni vele, és nem tudnék úgy ott lenni mellette, mint aki a támasza neki, mert annyi elfoglaltságom van per pillanat, hogy saját magamra nincs időm. És nem sajnálom magam, mert imádom ezt csinálni, de ez most a helyzet

– jelentette ki határozottan az énekes Lékai-Kiss Ramóna vendégeként a TV2 Titkok Ramónával című online podcast legújabb adásában.

De ha mégis hirtelen elérné őt Ámor nyila, akkor egy nyugodt lányra vágyik, aki nem akar minden hétvégén bulizni. Olyan társat szeretne maga mellé, aki vacsorát főz neki, akivel megnéznek egy jó filmet, akivel csak beszélget. Egyszerűen arra vágyik, hogy nyugalomban legyenek egymás mellett.

Olyan lányra vágyom, aki megérti azt, amit csinálok. Eddig nem voltam szerencsém ilyen szempontból, mert egy idő után baj volt, hogy ennyi lány van körülöttem

– utalt arra Srámek, hogy koncertjein, fellépésein bizony a közönség soraiban sok a hölgy, ami korábbi kapcsolataiban féltékenykedést szült.