Újabb pofont kapott Majka: a One is megszüntette az együttműködést a rapperrel

Rengetegen felháborodtak azon, hogy Majka a Campus Fesztivál színpadján eljátszotta, hogy ő a miniszterelnök, majd egy mikrofonnal úgy csináltak, mintha lelőnék őt. Ezzel sokak szerint erőszakra, merényletre buzdította az embereket, tettével hatalmas botrányt kavart – nem csoda, hogy sorra fordulnak el tőle.

Majka Fotó: Markovics Gábor

A Magyar Nemzet írja, hogy a Hell és az OTP is elhatárolódott Majkától, most pedig a One Magyarország döntött úgy, hogy megszünteti az együttműködését a rapperrel.

Az üzleti döntés hátterében az énekes-előadóművész Campus Fesztiválon bemutatott erőszakos színpadi produkciója, valamint az elmúlt időszakban tett közéleti megnyilvánulásai állnak. Mindezek ellentétesek a 4iG Csoport alapértékeivel és szerződésben megfogalmazott elvárásaival, valamint éles ellentétben állnak a One márka által képviselt értékekkel. A One Magyarország elkötelezett a politikai és világnézeti semlegesség, valamint a társadalmi sokszínűség tiszteletben tartása mellett. Amellett, hogy mindenkinek joga a szabad véleménynyilvánítás és a vállalat támogatja az alkotói szabadságot, ugyanilyen fontosnak tartjuk, hogy a márkát olyan személyek képviseljék, akik tiszteletben tartják a társadalom minden tagját, kortól, nemtől, vallási vagy politikai hovatartozástól függetlenül. Egy országos, 4 millió ügyféllel rendelkező vállalat felelőssége, hogy távol tartsa magát mindennemű politikai megnyilvánulástól és elutasítson minden a társadalmat megosztó, erőszakos vagy erőszakra buzdító szélsőséges magatartást, amelyek semmilyen módon nem egyeztethetőek össze a társaság szellemiségével

– áll a vállalat közleményében.