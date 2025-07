Erőszakra, sőt gyilkosságra buzdít Majka

Kicsinyes alak

A rapper hiába keres sok pénzt, Majka egészen pitiáner vitákba is képes beleszállni. A klip megjelenését követően Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely baloldali polgármestere nagy büszkeséggel osztotta meg a közösségi oldalán, hogy „Bindzsisztán szeletet” kínál egy hódmezővásárhelyi cukrászda. Majoros Péter Majka erre reagálva haragos Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy nemrég a produkció menedzsere telefonon is jelezte nekik, hogy nem járult hozzá a védjegybejegyzés alatt lévő Bindzsisztán szó használatához, ezáltal a termék értékesítéséhez és a róla készített fotó használatához sem, ezért kérte a jogsértés azonnali megszüntetését:

Komolyan gondolja bárki, hogy rövid távú haszonlesőként a szerzői joggal visszaél, hogy a rólam készített fényképet bármire felteheti????

Szerzői és személyiségi jogai megsértése miatt ebben és minden egyéb esetben jogi eljárást kezdeményez – fenyegetőzött bejegyzésében az ózdi rapper.

Majka fenyegető bejegyzéséből is egyértelműen látszik: bármire képes, ha arról van szó, hogy pénzt csináljon magának, ám ugyanezt mástól már nem tűri el.



Megszólalt Majka is, még egy bölcseletre is volt ideje

– Ez tényleg egészen hihetetlen...Kattintásvadász írás, újságíróknak csúfolt csinovnyikoktól… – fogalmazott közösségi oldalán Majka, miután a Hír TV megírta a botrányos debreceni Campus fesztiválon történteket. A rapper szerint azonban direkt áthallásos cím, és

nem lehet ennyire hülyének nézni az embereket.

Majka még arra is időt szánt, hogy mélységes felháborodása mellett egy régi bölcsességet is átadjon, ami színészektől, zenészektől, előadóktól és minden színpadon tevékenykedő embertől származik:

A szórakoztatóiparban az első számú szabály, hogy sose nézd hülyének a közönséget. Mert aki a közönséget hülyének nézi, az a hülye.

Annak megítélését, hogy ki is nézi hülyének a közönségét, az olvasóinkra bízzuk, de annyi bizonyos, a poszt alatti kommentelők véleménye is megoszlik a kérdést illetően: ahogyan az lenni szokott, van, aki Majkával együttérez, mások szerint viszont Majka most is csak a saját igazát fújja.

Az előadó végül nem bírta ki és kommentben reagált arra, miért viselkedett így a színpadon:

Ez egy geg… Miért kell magyarázatot adni egy színpadon előadott viselkedésre? Nem igazán értem… Ez nem uszítás, nem mások mocskolása, nem megkülönböztetés

– magyarázkodott Majka.