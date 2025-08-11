Hihetetlen: a Földünknél is idősebb meteorit csapódott be egy házba

A tudósok szerint a június végén egy amerikai házba becsapódott meteorit idősebb, mint maga a bolygónk. A NASA megerősítette, hogy a különleges égi jelenség június 26-án, fényes nappal szelte át Georgia állam egét, mielőtt a légkörben felrobbant.

Több millió évvel idősebb meteorit csapódott be egy házba Fotó: Nazarii_Neshcherenskyi

A Georgia Egyetem kutatói egy McDonough városában található ház tetejét átszakító kődarabot vizsgáltak meg. Elemzéseik szerint a meteorit típusa alapján körülbelül 4,56 milliárd éves, ami nagyjából 20 millió évvel idősebb a Földnél. A tűzgömb áthaladását több százan látták Georgia államban és a szomszédos területeken, a jelenséget pedig hangos robbanásszerű zaj kísérte. Bár a kő mérete és sebessége a légkörben csökkent, még így is másodpercenként legalább 1 kilométeres sebességgel csapódott be, átszakítva egy férfi házának tetejét Henry megyében – olvasható a BBC cikkében.

A házat érő több darabot a kutatókhoz juttatták, akik megvizsgálták azok eredetét. „Ez a meteorit nagyon hosszú utat járt be, mielőtt McDonough földjére ért” – mondta Scott Harris, a Georgia Egyetem geológusa. Optikai és elektronmikroszkópos vizsgálatokkal megállapították, hogy a kő kondrit típusú, ami a NASA szerint a leggyakoribb kőzetmeteorit. A ház tulajdonosa elmondta, hogy még mindig talál az udvaron és a ház körül apró űrporrészecskéket a becsapódásból. A meteorit a „McDonough-meteorit” nevet kapta, és ez már a 27. az államban hivatalosan beazonosított meteoritok sorában. „Régebben ilyesmi csak néhány évtizedenként történt, nem pedig többször húsz éven belül” – mondta Harris, hozzátéve, hogy a modern technológia és a figyelmes lakosság együtt egyre több meteorit begyűjtését teszi lehetővé.

A geológus szeretné publikálni az égitest összetételére és sebességére vonatkozó eredményeit, amelyek segíthetnek jobban megérteni az aszteroidák jelentette veszélyeket. „Eljöhet az a nap, amikor egy nagyobb objektum csapódik be, ami katasztrofális következményekkel járhat. Ha van lehetőségünk felkészülni és megelőzni ezt, meg kell tennünk” – fogalmazott.