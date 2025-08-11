A túlvilágon találta magát egy nő, miután kómába esett

Nicola Hodges-nak esélye sem volt az éjszakát túlélni, amikor a kenti Ashfordban található William Harvey kórházba szállították, miután epilepszia-gyógyszerének változtatása miatt a vére életveszélyesen savassá vált.

A kómába esett Nicola szerint nem a „megszokott” látkép fogadta a túlvilágon – Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Nicolát 24 órás dialízisre tették, és hamar kómába esett. A szeretteinek azt mondták, jöjjenek be, hogy mellette lehessenek, ugyanis az orvosok mindössze 20% esélyt adtak a felépülésére. „A családom olyan mondatokat hallott, amiket csak orvosi dokumentumfilmekben szokás, hogy az orvosok mindent megtesznek, ami csak lehetséges” – mondja Nicola. „Azt mondják, ez halálra rémítette őket, és mutatta, mennyire komoly a helyzet. Nem gondolták, hogy megélem a reggelt, de szerencsére mégis.” A hozzátartozókat figyelmeztették: ha magához is tér, más emberként fog visszatérni, ehhez Nicola annyit fűzött „Ez nem olyan dolog, amiből gyorsan fel lehet épülni” – olvasható a Mirror cikkében.

Nicola azt mondja, a kóma alatt volt egy élménye, amit leginkább halálközeli tapasztalatként tud leírni:

Nem olyan volt, mint amiket hallani szoktam. Nem voltak gyöngykapuk. Nem láttam semmit, csak melegséget éreztem és egy borostyánszínű fényt. Ez adott egy érzést, hogy a halál után is van valami – élet, energia – és ebből született meg bennem az ötlet alapja.

Bár végül felébredt, zavart, tájékozatlan és feldolgozni képtelen állapotban maradt. Hat hónappal később egy roham közben elesett, beütötte a fejét, és négy különböző agyvérzést szenvedett. Közben folyamatos migrének, érzékszervi túlterhelés és újabb rohamok nehezítették az életét. „A szüleimmel élek, mert már nem biztonságos egyedül. Nem ideális, de muszáj” – mondja a folkestone-i nő. Egy lépcsőn történt esés miatt megsüketült az egyik fülére, egy uszodai roham pedig kis híján végzetes lett. A legnehezebb pillanatokban azonban megszületett benne egy ötlet – és egy lista.

Elkeseredve attól, amit elveszített, leírta mindazt, amit 40 éves kora előtt szeretne megvalósítani. A lista élén egy nagy cél állt: legyőzni az agykárosodását és megírni egy könyvet. „Volt ott bungee jumping, ejtőernyőzés, de a könyvírás volt a legfontosabb. A történet ötlete már a kóma óta motoszkált a fejemben” – meséli. „Próbáltam már korábban, de mindig jött az a kis hang: »túl nagy fába vágsz fejszét, nem fog menni«. Egy nap aztán elegem lett ebből a gondolkodásból” – mondja. „Amikor írtam, olyan békét éreztem, amit addig soha. Ez segített legyőzni a bizonytalanságot.” A folyamat lassú és nehéz volt, de gyógyító is. „Az írással visszatértem önmagamhoz. Mintha lehámoztam volna a vattaréteget a fejemről, és újra kaptam volna levegőt.”