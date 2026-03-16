A Tisza Párt pont abba az európai masszába akar beállni, amitől a kormány az elmúlt 16 évben próbálta minden erejével megóvni Magyarországot. Szentkirályi Alexandra szerint a Tisza Párt bevallotta azt, hogy vissza akarják szuszakolni Magyarországot a brüsszeli csizma alá.

„A helyzet, hogy ez a bicikli éppen egy szakadékba megy. Ennek a biciklinek a küllői közé azért kell bedugni egy botot, mert mi nem akarunk az egész brüsszeli elmebajjal együtt, aki a halálba kerekezik, leesni a szakadékba. És az a helyzet, hogy Orbán Anitáék pont ezt csinálják, pont abba az európai masszába akarnak jó kiscserkészekként vagy jó kisdobosokként - az jobb hasonlat inkább, elnézést a cserkészektől, én is az voltam -, gyakorlatilag részt venni, amitől mi az elmúlt 16 évben próbáltuk minden erőnkkel megóvni Magyarországot.” – hangsúlyozta a fővárosi Fidesz frakcióvezetője.

Mi nem akartunk elmenni a genderőrület irányából, nem akartunk elmenni a migrációpártiság irányába, nem akarunk egy ilyen pici szuverenitást feladni, nem akarunk lejönni az olcsó orosz energiáról, hogy cserébe mindenki sokkal többet fizessen. És az a helyzet, hogy a Tisza Párt már nagyon sok ponton, nagyon sok elszólásával, meg a kiszivárgott anyagával bevallotta azt, hogy ők pedig pontosan vissza akarják szuszakolni Magyarországot a brüsszeli csizma alá. Na, mi 16 évünk van abban, hogy kiszabadítottuk onnan végre Magyarországot, szabad levegőt szívhatunk, kihúzhatjuk magunkat, és azt tudjuk mondani, hogy köszönjük szépen, majd mi eldöntjük, hogy nekünk mi a jó, és nem kérjük szépen másoknak ebbe a beavatkozását, meg a véleményét.

– szögezte le Szentkirályi Alexandra hozzátéve:

