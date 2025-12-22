Újra szerelmes a Házasság első látásra sztárja: „Nagyon életvidám nő, rengeteget mosolyog, igazán élvezzük egymás társaságát”

Dr. Gaál Zoltán, a Házasság első látásra egykori szereplője az elmúlt időszakban egyszerre több nehéz élethelyzettel is szembenézett, miközben végig igyekezett megőrizni a higgadtságát és nem beleragadni a problémákba. Bár a külvilág felé sokszor erőt sugárzott, a mindennapjai komoly érzelmi, jogi és anyagi terhekről szóltak, amelyek mellett mégis próbált nyitott maradni az új lehetőségekre – akár a szerelemre is.

A Házasság első látásra sztárja nehéz időszakon van túl Fotó: TV2

A Házasság első látásra sztárja küzd az igazáért

„Küzdök, de nem panaszkodom. Továbbra is vannak csatáink az exemmel a láthatás miatt” – mondta őszintén Zoli, aki szerint ezek a konfliktusok sajnos már az élete részévé váltak. A feszültség nem csak a magánéletében van jelen:

A cégtársammal is komoly vitám van, a kivásárlás kérdésében nem tudunk dűlőre jutni, de már megszoktam, hogy gyakorlatilag mindenkivel pereskedek

– árulta el a doki, aki Mérő Vera újságíróval is jó ideje harcol jogi úton.

Veszélyben a macskája élete

A jogi harcok mellett pedig egy fájdalmas küzdelem is megviselte: „A második macskám elkapta ugyanazt a vírust, ami miatt az elsőt el kellett altatni. Hála istennek ő sokkal jobban reagál a kezelésre, úgy néz ki, velünk marad, de ez nagyjából 800 ezer forintomba került”. Nem titkolja, mennyire kötődik hozzá: „Nagyon a szívemhez nőtt, folyamatosan izgulok érte” – vallotta be.

A sok nehézség ellenére rátalált az igaz szerelem?

A sok nehézség közepette azonban új ismeretség színesíti a mindennapjait: „Randizgatok egy hölggyel. Legutóbb is volt egy kifejezetten romantikus találkozónk, beült a kocsiba, és együtt mentünk macskagyógyszerért” – mesélte ironikusan. A nő története sem mentes a drámától:

Ő is hányattatott életúttal rendelkezik, az exe elvette tőle a gyerekeit. Mindennek ellenére egy nagyon életvidám nő, rengeteget mosolyog, és igazán élvezzük egymás társaságát

– mesélte el a Házasság első látásra egykori sztárja. Zoli szerint a legfontosabb közös pontjuk, hogy nem keseregnek, hanem mindketten látják a fényt az alagút végén. A műsor egykori szereplői miatt szóba került barátja, Ricsi (Horváth Ricsi) is, aki az új évadban tűnt fel: „Ricsi már megmutatta a barátnőjét, látom, hogy lassan mindenki párra talál a szereplők közül” – jegyezte meg. Majd sejtelmesen hozzátette: „Úgy néz ki, én lehetek a következő.” Ez alapján nem kizárt, hogy dr. Gaál Zoltán életében a sok küzdelem után valóban egy nyugodtabb, boldogabb időszak következik.