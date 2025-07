A Házasság első látásra sztárja úgy érzi, végzetes hibát követett el

Dr. Gaál Zoltán, a Házasság első látásra egyik sztárja, aki nem mellesleg fogász, nemrég egy különleges vendéget fogadott rendelőjében: Széplaki Zoltánt, a műsor másik népszerű szereplőjét. Ám a találkozó során Zoli átvette az irányítást, és tréfásan ő lett a „doki” egy rövid időre.

A Házasság első látásra szereplője, Zoli váratlan vendéget fogadott rendelőjében (Fotó: Instagram)

A Házasság első látásra végzetes hibát követett el

„Elkövettem egy végzetes hibát: beengedtem Széplaki Zolit a rendelőbe... Az esetről fotódokumentáció is készült, ami kiszivárgott a netre. Lehet, hogy a karrierem bánja...” – írta Dr. Gaál Zoltán a közösségi oldalán, ahol a vidám felvételek pillanatok alatt népszerűek lettek. A felkavaró és szórakoztató jeleneteket csak erős idegzetűeknek dedikálták, miközben a rajongók nevetve figyelhették, ahogy Széplaki Zoltán könnyedén átveszi a rendelő felett az irányítást.

Az elmúlt időszakban Dr. Gaál Zoltán rendelője egyre több sztárvendéget fogad, köztük Kovács Renit, a Házasság első látásra egykori szereplőjét is, aki szintén elégedetten távozott a kezelés után:

"Egy teljesen másik oldalát láttam, milyen is ő a saját környezetében, munkájában. Be kell vallanom, az állam is leesett!” – írta lelkesen Reni, majd hozzátette: „Hihetetlen precíz, profi és alázatos!”

Újra szerelmes?

Dr. Gaál Zoltán nemrégiben posztolt egy szőke hölggyel, nem csoda, hogy rögtön elindultak a találgatások. Meg is szólalt az ügyben:

"Akik ismernek jobban, tudják, mi a kapcsolati státuszom. Akik nem, és látták a műsort, tudják, hogy három fiam van. Nekik elárulom, hogy a leányzó a képen nem az enyém, bár sokszor közelebb került már hozzám érzelmileg, mint a sajátjaim. Nyilván nem boldogulnék ilyen jól három gyerekkel, ezért most elárulom, mi a titok”

– írta a közös fotó alá a doki, amit azóta egyébként eltávolított.

Széplaki Zoltán viszont már megtalálta az igazit?

Széplaki Zoltán, a Házasság első látásra második évadának sármos tűzoltója bár a műsorban nem találta meg az igazit, később híresztelték, hogy a szerelem mégis rátalált. Egyes információk szerint Zoli új párja egy pszichológus hölgy, akit a műsor kapcsán ismert meg, és már egy ideje együtt vannak. Ezt azonban januárban cáfolta, miszerint szó sem volt erről, az egész kitaláció volt. Lehet, hogy valójában együtt csajozik a reality két sztárja?