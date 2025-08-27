Sydney van den Bosch nagy kérdést tett fel férjének – és a válasz mindenkit meglepett

Sydney van den Bosch egy igazán különleges pillanatot osztott meg követőivel Instagramon: feltette Beninek a nagy kérdést, hogy mikor költöznek az új otthonukba. A válasz természetesen nem maradt titokban, hiszen a pár videón is megosztotta azt, mosolyogva és könnyekkel a szemükben.

Sydney van den Bosch már türelmetlenül várja, hogy végre beköltözhessenek épülő otthonukba Fotó: TV2

Sydney elárulta, hogy nagyon szeretett volna hasznos tippekkel és szakmai tanácsokkal színesíteni a posztjait, de jelenleg még a „mit kellett volna másképp csinálni” fázisnál tartanak. Bár szerette volna profi szakembereket is ajánlani a követőinek, egyelőre csak családtagjaik és barátaik tudnak segítséget nyújtani abban az esetben, ha valaki pontosan szeretné tartani a megígért időpontokat és címeket.

A bejegyzésből az is kiderült, hogy a házépítés kalandjai nem mindig könnyűek. Sydney hangsúlyozta: „Ha valaha ez a ház elkészül, soha-soha-soha többé nem hagyjuk el.”

A rajongók lelkesen reagáltak a videóra, és kíváncsian várják, mikor költözhet be a pár az új otthonába. Sydney ezen kérdésére párja az Instagramon közzétett videóban válaszolt, és hát, nem ezt a választ vártuk. De valószínűleg Sydney sem.

Ugyanis az elhúzódó munkálatok miatt Beni viccesen csak úgy válaszolt feleségének, hogy "karácsonykor" fognak beköltözni a házba. Reméljük azért olyan sokáig nem tart!

Sydney videóját IDE kattintva tudod megnézni.