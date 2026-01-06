Erdélyi Mónika kiborult a szomszédaira – senki nem takarítja a havat

A téli időjárás próbára teszi a városlakókat, amikor nagy ritkán leesik egy kis hó. A közösségi felelősségvállalás kérdése újra előtérbe került, amikor Erdélyi Mónika nyíltan hangot adott a felháborodásának.

Erdélyi Mónika egész este a havat takarította, állítása szerint egyedül a környéken (Fotó: Vadnai Szabolcs)

Erdélyi Mónika megdöbbent a nemtörődömségen

Az egykori tévés teljesen kiakadt, és nem jogtalanul. A meteorológusok napokkal korábban jelezték a havazást, mégis úgy tűnik, sokan nem készültek fel, és nem is akarták megoldani a kialakult hóhelyzetet. A havas, latyakos, jeges járdák sajnos mindennaposak ilyenkor, pedig mindenkinek kötelessége lenne a saját portája előtti terület megtisztítása. Erdélyi Mónika Instagramon osztotta meg a történteket, ahol részletesen leírta, hogy több mint egy órán át takarította a havat a meredek utcájukban, miközben folyamatosan esett.

Több, mint egy óráig takarítottam a havat, ami közben szakadt persze, hogy fel tudjak jutni a házhoz az igencsak lejtős utcánkon. Mondanom sem kell, hogy kizárólag én takarítottam a havat, pedig nem csak mi lakunk itt. Már hozzászoktam, mert szinte mindig így van, de azért újra és újra rosszulesik. Nekem is sokkal egyszerűbb és könnyebb lenne úgy lemenni az utcán a kocsival, hogy valaki már előttem letakarította, de ilyen nagyon ritkán történik

– kezdett bosszankodni a műsorvezető.

Elmondása szerint senki nem segített neki, annak ellenére, hogy rajtuk kívül mások is ott laknak. Bár már hozzászokott ehhez a helyzethez, újra és újra rosszulesik neki a közöny.

Hisz a közösség erejében

A posztból az is kiderült, hogy mennyivel könnyebb lenne mindenkinek, ha összefognának, sőt, még közösségi élmény is lehetne a közös munka. Erdélyi Mónika lányai, amiben tudnak, segítenek, de a teljes környéket azért mégsem vállalhatják be. A fáradtság és a csalódottság Mónika soraiból is átjött, miközben arra kérte követőit, segítsenek egymásnak, ha azt látják, hogy egy szomszéd éppen havat takarít.

Mennyivel jobb lenne együtt csinálni, még jól is szórakoznánk közben! Annyi dolgom lett volna itthon, most meg csak nézek ki a fejemből piszok fáradtan. Persze szép ez a hóesés, csak ne kellene közlekedni! Ha látjátok, hogy valamelyik szomszédotok takarítja a havat, segítsetek neki!

– zárta sorait. Erdélyi Mónika a 2026-os évét nem utazással kezdte, s talán most többször is megfordul a fejében a világjáró influenszernek, hogy érdemes lett volna melegebb éghajlatra menni.

A jogszabályok egyébként egyértelműek: a házak előtti járda és az úttest melletti terület hótakarítása és csúszásmentesítése az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének vagy használójának kötelező feladata, társasházak esetében is. Ennek elmulasztása bírsággal járhat. A meteorológusok szerint ráadásul újabb havazás érkezik, így még aktuálisabb a kérdés – és a szabályok szerint ezúttal Mónikának teljes mértékben igaza van: a járdák megtisztítása közös feladat.