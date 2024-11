Erdélyi Mónika és lánya elhagyta az országot: „Mindig is a vágyunk volt”

Erdélyi Mónika híresen nagy utazó, amikor csak teheti repülőre száll, hogy új tájakat és kultúrákat fedezzen fel. Az egykori műsorvezető most éppen a tengerentúlra, New Yorkba repült, ahol életében először érezhette a saját bőrén, hogy milyen a hamisítatlan amerikai halloween hangulat.

Erdélyi Mónika imád utazni Fotó: Mediaworks archív

Erdélyi Mónika élményei

Mónika és Molli nagy valószínűséggel majd több YouTube-videóban számolnak be részletesen is az utazásról, előzetesen most csak annyit tettek közzé az Instagramon, hogy fantasztikus élményekben volt részük:

"Az elmúlt heteket egy meghívásra munka és persze pihenés miatt is az USA-ban töltöttük. Óriási élmény volt, mindent megnéztünk, amit lehetett, a csodás kaliforniai óceánpartokat például, átlátogattunk a szomszédos államba Arizonába is, átéltük az igazi amerikai Halloween -t, ami mindig is a vágyunk volt. Az volt az első alkalom, akkor Los Angelesben töltöttük a Halloween-t, idén pedig New Yorkban. Mindkettő óriási élmény!" – írta a közösségi oldalán Erdélyi Mónika, aki természetesen friss fotókat is közzétett a követői nagy örömére.

Az egykori műsorvezető követői közül természetesen nagyon sokan arra is kíváncsiak voltak, hogy pontosan milyen munka lehet az, amiért ilyen messzire el kellett utazniuk, de erről Mónika egyetlen szót sem beszélt. A válaszra éppen ezért valószínűleg még várni kell, de az is biztos, hogy hamarosan mindenre fény derül.