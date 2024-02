„Gazdag pasi fizeti, vagy sem?” – kiderült, miből utazik ennyit Erdélyi Mónika

Erdélyi Mónika az utóbbi időben az internetezők kereszttüzébe került, ugyanis sokan nem értették, hogy a műsorvezető miből utazza körbe a világot. Tavaly többek között jártak az Egyesült Államokban, de voltak Spanyolországban, Olaszországban és Görögországban is. Pontosan ezek után indultak be a találgatások, hogy egyedülálló édesanyaként hogyan tud ennyit utazgatni lányával, s még valakiben az is felmerült, hogy esetleg egy gazdag pasi az, aki finanszírozhatja ezeket kiruccanásokat. Mónikánál úgy tűnik, most telt be a pohár a valótlan állításokkal kapcsolatban, ezért egy YouTube-videóban rántotta le a leplet a nagy titokról.

Erdélyi Mónika imád utazni, éppen ezért sok mindenről képes is lemondani Fotó: Markovics Gábor

Erdélyi Mónika tisztázta a pletykákat

A gazdag pasi teóriáról nem árult el semmit sem a műsorvezető, arról viszont igen, hogy számára az utazás a legfontosabb, ezért pedig képes lemondani sok mindenről. Például a kapszulás kávéról, vagy éppen a fodrászról. Előbbivel évi 140 ezer forintot spórol, ami mint mondja, egy párizsi és egy londoni kiruccanás ára.

„Kísérletet teszek rá, hogy elmagyarázzam, miből tudunk annyit utazni. Ugye a tavalyi évben is, 6-7 alkalommal, de talán nyolcszor is utaztunk. Írták sokan, hogy biztos gazdag pasi fizeti ezeket az utakat. Hát, hogy most gazdag pasi fizeti-e, vagy sem, ezt én a jövőben sem kívánom a nyilvánossággal megosztani, és azt sem, hogy a magánéletünkben mi történik. De, ezeket az utazásokat mi saját zsebből is ki tudjuk fizetni, vagy pont abból is fizettük” – kezdte a videójában Mónika, majd hozzátette: neki nem fáj az, hogy spórolnia kell, ugyanis ők világot akarnak látni, és ezt saját zsebből akarják kifizetni.

Írtam egy listát azokról a dolgokról, amelyek kapcsán mi nagyon szorosra meghúztuk a nadrágszíjat, ezáltal pedig nagyon sok pénzt spóroltunk. A legfontosabb dolog egyébként azt meghatározni, hogy kinek mi a prioritás. Nekünk az utazás!

– tette hozzá Mónika, aki kiszámolta azt is, hogy pontosan mennyit tud spórolni.

„Nem tudom, kiszámoltátok-e már, hogy milyen irdatlan összegek mennek el kávéra, egészen pontosan a kávékapszulára. Kíváncsiságból én összeszámoltam, mennyit költök erre. Napi három kapszula egy év alatt, nekem 142 ezer forintomba kerül. Vagyis csak kerülne, mert már erre nem költök, ugyanis ebből Párizs–London megvan két személynek, oda-vissza” – ecsetelte Mónika, aki nem csak ezen spórol, de például a fodrászon is. Legutóbb ugyanis 40 ezer forintért akarták befesteni a haját, ezért inkább magának megcsinálja otthon. Emellett a reptéri transzferekről is lemondott, és még a ruhákra sem költ óriási összegeket, ugyanis csak akkor vásárol, ha akciósak.