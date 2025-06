Erdélyi Mónika fél, hogy lánya elhagyja: „Nem fogom elveszíteni a gyermekemet”

Nekem is voltak sikeres vagy kevésbé sikeres vállalkozásaim, de ha valami nem jön össze, attól még elmondhatom, hogy megpróbáltam. Ezt a pozitív és előrelátó gondolkodásmódot viszont a gyermekeimnek is továbbadtam, mégsem szeretném őket semmiféle módon befolyásolni. Én azt vallom, hogy járják be a saját útjukat, de ha tudom őket bármiben támogatni, akkor segítek nekik