Erdélyi Mónika megmutatta, mit kapott karácsonyra: „Nem nagy értékű dolgok, hanem kedves figyelmességek”

Erdélyi Mónika rutinos a kamerák előtt, míg a nevével fémjelzett talkshow-val lett országosan ismert, mára már saját műsorának főszereplője, lányával, Mollival karöltve. Videós csatornájukon rendre mutatják meg mindennapjaikat, utazásaikat, most pedig a karácsonyra kapott holmijaikat tették közkinccsé.

Erdélyi Mónika kamera előtt éli élete egy jelentős részét, a karácsonyozásból sem hagyta ki a rajongóit (Fotó: Bors)

Erdélyi Mónika a kedvességben hisz

„Nem vagyunk hívei a nagyértékű ajándékozásnak. Nem szoktunk egymásnak autót venni, vagy egy házat, de még olyat sem, hogy hűtőt, sütőt vagy tévét, mert sokan szoktak ilyet is. Mi ezeket akkor vesszük meg, amikor szükség van rá. Amiket itt láttok, ezek nem nagy értékű dolgok, hanem kedves figyelmességek” – magyarázta a videó elején Mónika. Az anya-lánya influenszer páros először a számukra legkedvesebb ajándékot mutatta meg, ami ugyan ezen a módon lényegében ingyen volt, az eszmei értéke számukra annál nagyobb.

„A legnagyobb ajándék, amit kaptam, és aminek legjobban örültem, egy bakelitlejátszó. Egyre több előadó ad ki manapság bakelitlemezeket, amik régebben voltak divatosak. Ezért megkérdeztem a nagymamámat, hogy esetleg van-e ilyen lejátszónk, és lemezeink. Volt és megkereste, és nekünk ajándékozta!” – áradozott a tinilány, Mónika pedig elárulta, ennyi idősen ő is ezen a lejátszón hallgatta kedvenc ABBA-számait.

Mónika másik lánya nem szokott a videókban szerepelni, de az ő ajándéka is sorra került: Molli nővére különféle ázsiai rágcsákkal, instant-ételekkel, tésztás finomságokat kapott. A műsorvezetőnő pedig meleg zoknit, kabátot kapott gondoskodó anyukájától, meg „vagy három liter" sampont, amit mind figyelmes, hasznos ajándéknak titulált.

Mónika kihangsúlyozta, karácsonykor tehát nem a pénzköltésen van a hangsúly, és bizony a spórolási szokásaikról is gyakran készítenek tartalmakat. Csak úgy, mint utazásaikról is: 2024-ben szinte minden hónapra jutott egy külföldi üdülés, a rajongók fel is rótták nekik: kötve hiszik, hogy ennyi útra össze tudták volna gyűjtögetni apró trükkökkel a büdzsét.