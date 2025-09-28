Fejfájással kezdődött, lebénult az agytumoros kislány

Összeomlott a nyolctagú család, amikor az orvosok felfoghatatlan diagnózist közöltek velük. A családban négy felnőtt mellett él négy gyermek. Az egyik pici, egy 11 éves kislányt nemrég súlyos betegséggel, agytumorral vették kezelésbe. Íme az agytumoros kislány megható története.

Mindössze 80 ezer forintból él az agytumoros kislány családja, így minden segítség jól jönne

Fotó/Illusztráció/MW

Az agytumoros kislánynak segítség kell

A család megpróbáltatása azonban nem ért véget, ugyanis a műtét után a 11 éves kislány lebénult. A somogysámsoni édesanya egyedül neveli súlyos beteg gyermekét. Mint azt a Sonline megtudta: a 11 éves kislány eddig egészségesen fejlődött, ám a tavalyi tanév végén egyre gyakrabban jelentkezett nála fejfájás. Hosszadalmas orvosi vizsgálatok után agytumort állapítottak meg nála, ami azonnali műtéti beavatkozást igényelt. Nemrégiben a pécsi klinikán a daganatot 90 százalékos sikerrel eltávolították.

Jelenleg pedig Zalaegerszegen kap rehabilitációt. Aggódó édesanyja is mellette van, hiszen nem lenne képes elszakadni az életéért küzdő kislányától. Így minden segítség most jól jön a számára.

„Édesanyámmal élek együtt, aki özvegy és egyedül nevelt fel engem és három lánytestvéremet. Mindannyian családdal, de apa nélkül élünk egy háztartásban: négy felnőtt és négy gyermek osztozik egy 34 négyzetméteres, két szobás családi házon” – árulta el Bogdán Ivett a vármegyei portálnak.