Fejfájással kezdődött, lebénult az agytumoros kislány

A somogysámsoni család élete egyik pillanatról a másikra változott meg. Agytumoros kislány lebénult a műtétje közben.
Összeomlott a nyolctagú család, amikor az orvosok felfoghatatlan diagnózist közöltek velük. A családban négy felnőtt mellett él négy gyermek. Az egyik pici, egy 11 éves kislányt nemrég súlyos betegséggel, agytumorral vették kezelésbe. Íme az agytumoros kislány megható története.
A család megpróbáltatása azonban nem ért véget, ugyanis a műtét után a 11 éves kislány lebénult. A somogysámsoni édesanya egyedül neveli súlyos beteg gyermekét. Mint azt a Sonline megtudta: a 11 éves kislány eddig egészségesen fejlődött, ám a tavalyi tanév végén egyre gyakrabban jelentkezett nála fejfájás. Hosszadalmas orvosi vizsgálatok után agytumort állapítottak meg nála, ami azonnali műtéti beavatkozást igényelt. Nemrégiben a pécsi klinikán a daganatot 90 százalékos sikerrel eltávolították.
Jelenleg pedig Zalaegerszegen kap rehabilitációt. Aggódó édesanyja is mellette van, hiszen nem lenne képes elszakadni az életéért küzdő kislányától. Így minden segítség most jól jön a számára.
„Édesanyámmal élek együtt, aki özvegy és egyedül nevelt fel engem és három lánytestvéremet. Mindannyian családdal, de apa nélkül élünk egy háztartásban: négy felnőtt és négy gyermek osztozik egy 34 négyzetméteres, két szobás családi házon” – árulta el Bogdán Ivett a vármegyei portálnak.
