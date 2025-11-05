Két részre szakad az ország: Csak ezeken a tájakon fog kisütni a nap
A hétvége felé érdekes fordulat várható a hőmérsékletben. Alapvetően a száraz, őszi időjárás lesz a jellemző.
Így alakul az időjárás a hét második felében:
Szerda
Reggel felhős időre ébredhetünk, de ez később nem alakít esős időjárást. A legmagasabb hőmérséklet 15 fok körül alakul.
Csütörtök
Nyugaton rétegfelhők takarják majd el a napot, keleten pedig többségben napsütésre számíthatunk. Marad a száraz időjárás és a 14-15 fok körüli maximum hőmérséklet.
Péntek
Ködös reggel ébreszt minket, amely később feloszlik, és marad a felhős időjárás a nap további részében. A hőmérséklet azonban akár 17 fokig is emelkedhet pénteken - írja a köpönyeg.hu.
