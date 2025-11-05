Két részre szakad az ország: Csak ezeken a tájakon fog kisütni a nap

Alapvetően száraz időjárás várható, őszies, felhős napokkal. Azonban a hétvége felé érdekes fordulat várható a hőmérsékletben.

Időjárás: Mutatjuk a napi hőmérsékletet szerdán! Fotó: Köpönyeg.hu



Így alakul az időjárás a hét második felében:



Szerda

Reggel felhős időre ébredhetünk, de ez később nem alakít esős időjárást. A legmagasabb hőmérséklet 15 fok körül alakul.



Csütörtök

Nyugaton rétegfelhők takarják majd el a napot, keleten pedig többségben napsütésre számíthatunk. Marad a száraz időjárás és a 14-15 fok körüli maximum hőmérséklet.



Péntek

Ködös reggel ébreszt minket, amely később feloszlik, és marad a felhős időjárás a nap további részében. A hőmérséklet azonban akár 17 fokig is emelkedhet pénteken - írja a köpönyeg.hu.