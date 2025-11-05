RETRO RÁDIÓ

Két részre szakad az ország: Csak ezeken a tájakon fog kisütni a nap

A hétvége felé érdekes fordulat várható a hőmérsékletben. Alapvetően a száraz, őszi időjárás lesz a jellemző.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.05. 06:00
időjárás száraz ősz

Alapvetően száraz időjárás várható, őszies, felhős napokkal. Azonban a hétvége felé érdekes fordulat várható a hőmérsékletben.

Időjárás: Mutatjuk a napi hőmérsékletet szerdán! Fotó: Köpönyeg.hu
Időjárás: Mutatjuk a napi hőmérsékletet szerdán! Fotó: Köpönyeg.hu


Így alakul az időjárás a hét második felében:


Szerda
Reggel felhős időre ébredhetünk, de ez később nem alakít esős időjárást. A legmagasabb hőmérséklet 15 fok körül alakul.


Csütörtök
Nyugaton rétegfelhők takarják majd el a napot, keleten pedig többségben napsütésre számíthatunk. Marad a száraz időjárás és a 14-15 fok körüli maximum hőmérséklet.


Péntek
Ködös reggel ébreszt minket, amely később feloszlik, és marad a felhős időjárás a nap további részében. A hőmérséklet azonban akár 17 fokig is emelkedhet pénteken - írja a köpönyeg.hu.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu