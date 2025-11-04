RETRO RÁDIÓ

Hatalmas fordulatot vesz az időjárás, ennek mindenki örülni fog

A héten néha-néha a napsütés is megmutatja magát. Eső nélküli, felhős időre kell számítani.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.04. 06:00
időjárás felhős borús előrejelzés

Felhős, de csapadék mentes napok várnak ránk. Olykor még a napsütés is előbukkanhat, folytatódik az őszi időjárás.

felhős
Felhős időnk lesz a héten Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Felhős, napsütéses időszakok váltják egymást ezen a héten

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint kedden a reggeli ködfoltok feloszlását követően nyugaton több órára kisüt a nap, míg keleten időnként felhők takarhatják az eget. A Tiszántúlon helyenként előfordulhat gyenge eső. A legmagasabb hőmérséklet megközelíti a 14 fokot.

Szerdán változó felhőzet mellett többfelé napos idő valószínű, csapadék nélkül. A nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul.

Csütörtök reggel köd és alacsonyszintű felhőzet képződik, ami helyenként napközben is tartósan megmaradhat. Másutt hosszabb időre is kisüthet a nap. A hőmérséklet 10 és 18 fok között várható.

Pénteken a pára és a rétegfelhők csak lassan oszlanak fel, több tájegységen egész nap borongós maradhat az idő, de helyenként naposabb periódusokra is számíthatunk. Csapadék nem várható, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 9–15 fok közötti értékeket mérhetünk.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu