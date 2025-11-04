Hatalmas fordulatot vesz az időjárás, ennek mindenki örülni fog

Felhős, de csapadék mentes napok várnak ránk. Olykor még a napsütés is előbukkanhat, folytatódik az őszi időjárás.

Felhős időnk lesz a héten Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Felhős, napsütéses időszakok váltják egymást ezen a héten

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint kedden a reggeli ködfoltok feloszlását követően nyugaton több órára kisüt a nap, míg keleten időnként felhők takarhatják az eget. A Tiszántúlon helyenként előfordulhat gyenge eső. A legmagasabb hőmérséklet megközelíti a 14 fokot.

Szerdán változó felhőzet mellett többfelé napos idő valószínű, csapadék nélkül. A nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul.

Csütörtök reggel köd és alacsonyszintű felhőzet képződik, ami helyenként napközben is tartósan megmaradhat. Másutt hosszabb időre is kisüthet a nap. A hőmérséklet 10 és 18 fok között várható.

Pénteken a pára és a rétegfelhők csak lassan oszlanak fel, több tájegységen egész nap borongós maradhat az idő, de helyenként naposabb periódusokra is számíthatunk. Csapadék nem várható, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 9–15 fok közötti értékeket mérhetünk.