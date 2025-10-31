Jön az újabb, de még mindig nem az utolsó idei szuperhold

Míg teliholdat egy naptári évben 12 vagy akár 13 alkalommal is láthatunk, addig a szuperhold már jóval ritkább égi jelenségnek számít. Korábban már írtunk arról, hogy utóbbi eset akkor következik be, amikor bolygónk kísérőjének pályája a legközelebb ér a Földhöz. A következő ilyen látványban november 5-én gyönyörködhetünk, ráadásul ez a szuperhold is különleges lesz.

A novemberi lesz az idei legfényesebb szuperhold – Fotó: Yasir Gürbüz / Pexels (illusztráció)

Emiatt lesz különleges a novemberi szuperhold

Amikor a telihold által leírt pálya eléri a Földhöz legközelebbi pontját és szuperhold születik, akkor égi kísérőnk a Földről szemlélve 14 százalékkal tűnik nagyobbnak és 30 százalékkal fényesebb, mint általában. A novemberi szuperhold különlegességét is ez a szokottnál erősebb fényesség adja, miután

ez lesz az egyik legfényesebb szuperhold ebben a naptári évben.

Észak-Amerikában a novemberi szuperholdat egy szokatlan néven is emlegetik az ott élők: ez a Beaver Moon, azaz a hód hold. Az indiánok által kitalált elnevezés onnan ered, hogy a hódok ebben az időszakban kezdenek gátat építeni, hogy felkészüljenek a közelgő télre.

Tippek a megfigyeléshez

Miután a novemberi telihold 5-én kel és mindezt még napnyugta előtt megteszi, a holdkelte most sajnos nem ígérkezik a leglátványosabbnak, de pánikra semmi ok! A másnapi látvány bőven kárpótolhat minket: habár november 6-án már „csupán” 98%-os megvilágításban tündököl majd a szuperhold, az csak napnyugta után kúszik majd az égboltra, vagyis a természetes nappali fény már nem fogja zavarni a megfigyelést. Ami viszont ebbe még belerondíthat, az az időjárás, pontosabban a borult, felhős égbolt. A köpönyeg.hu időjárási előrejelzését fellapozva az látható, hogy azon az estén felhős és derült időszakok váltják majd egymást, azaz a kitartó bámészkodóknak lesz lehetőségük megfürdeni a holdfényben.

A novemberit követően még egy szuperhold érkezik majd idén, méghozzá december 4-én, ami egyben az utolsó ilyen égi jelenség is lesz 2025-ben.