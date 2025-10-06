Az októberi szuperhold a lehető legszuperebb égi jelenség lesz!

A csillagászat perigeumnak nevezi azt, amikor a Hold minden hónapban a legközelebb helyezkedik el a Földhöz. Ez kísérő égítestünk elliptikus keringési pályájája miatt lehetséges. A közbeszédben ezt nevezik szuperholdnak. Ugye, így már ismerős? A közelgő októberi szuperhold viszont egyedülálló és emiatt emlékezetes égi jelenség is lesz. Mutatjuk, hogy miért!

Az októberi szuperhold igazán hű marad a nevéhez – Fotó: Robert So / Pexels

Ettől lesz igazán szuper az októberi szuperhold

Már önmagában is megunhatatlan égi jelenség sokak számára, de

a következő egy olyan szuperhold lesz, amitől mindenkinek leesik az álla!

Mondjuk ilyen parádé ritkábban is jön össze. A Hold október 8-án ér legközelebb a Földhöz, amikor is mindössze 361 457 kilométer távolságra lesz tőlünk, emiatt pedig innen nézve nagyjából 10%-kal tűnik majd nagyobbnak az égbolton a megszokottnál.

Vagyis a kövér telihold éppen akkor mutatja majd meg ismét egyik legszebb arcát, amikor tetőzéséhez érkezik a Drakonidák meteorraj. Ebből óránként akár 10 hullócsillag is simán elképzelhető, igaz a szuperhold erős fénye miatt azért résen kell lenni, de szabad szemmel is látni lehet majd a meteorzáport, ami az októberi szuperholddal együtt nem mindennapi égi jelenség lesz!



Ekkor kémleld az eget!

Magyarországról az október 6-i este ígérkezik a legalkalmasabbnak a megfigyelésre: napnyugta után, 18 óra 15 perc körül, amikor a Hold éppen felkel, már meg lehet majd pillantani egy-egy hullócsillagot. Az október 7-i este is teljes látványt ígér, amikor a Hold magasan jár az égen, így pedig a fényviszonyok is kedvezőbbek lesznek.

Azt pedig még nem is mondtuk, hogy a következő, november 5-én felkelő telihold az elmúlt 6 év legnagyobb szuperholdja lesz...