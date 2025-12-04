Rettenetes tragédia: gyakorlat közben vesztette életét az akrobata
Szörnyű tragédia történt az angliai állatkertben. Meghalt egy akrobata hónapokkal azután, hogy egy baleset következtében eltört a nyaka.
Meghalt egy akrobata hónapokkal azután, hogy kórházba került. Egy angliai állatkertben történt a tragikus esés – közölte a People. 3 hónappal azután halt meg, hogy egy hátraszaltó közben eltörte nyakát az állatkerti előadáson.
A 42 éves Muharami Jamadi Ramadhani a Chester Állatkertben dolgozott a tragédia idején.
Az akrobata augusztus 6-án egy előadás során hátraszaltót csinált, amikor fejére esett és eltört a nyaka.

A Bradfordból származó előadót a közeli Leeds General Infirmary kórházba szállították. A beszámolók szerint Ramadhani később tüdőgyulladást kapott, és november 25-én meghalt.
December 3-án szerdán megnyitották a halálesettel kapcsolatos vizsgálati eljárást. Nem ez lehetett az első baleset.
Egy hónappal Ramadhani állatkerti balesete előtt légimentőt hívtak az állatkerthez egy szintén kérdéses balesethez.
Victoria Davies, Cheshire körzeti halottkéme azért nyitotta meg a vizsgálatot, mert Ramadhani halálának oka feltehetően nem természetes volt. A halálával kapcsolatos teljes meghallgatás 2026. május 5-én kezdődik.
A Chester Zoo szóvivője Ramadhani haláláról azt mondta:
Megdöbbentett minket Muharami tragikus halálhíre — egy akrobatáé, aki az évek során rengeteg emberrel osztotta meg rendkívüli tehetségét
- majd hozzátette:
A Chester Zoo minden dolgozója a legmélyebb együttérzését fejezi ki családjának, barátainak és kollégáinak e szívszorító hír után
