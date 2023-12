„Állatvédők sorakoztak, hihetetlen volt ezt látni” – Több kutya is életét vesztette a csepeli tűzben

Szívszaggató tragédia történt egy kutyapanzióban Csepelen. A szörnyűségről az Állatvédőrség számolt be a Facebook-oldalán: azt írják, a panziót működtető család tagjai életüket kockáztatva 15 kutyát mentettek meg, hét kutya azonban életét vesztette a lángokban. A kimentett állatokat a helyszínen átvizsgálták, négy, sokkos állapotba került macskát kórházba szállítottak.

Mint írták, „elképesztő összefogás volt a poszt kikerülése után, még 30 kutyának is lett volna átmeneti helye, annyira sok segítő szándékú ember jelentkezett”.

Állatvédők sorakoztak, hihetetlen volt ezt látni

– írták a posztban.

Mindezek mellett, sajnos a kutyákról gondoskodó család lakás része is a tűz martaléka lett. A ház teljesen lakhatatlanná vált. A kutyapanzió tulajdonosa lapunknak elmondta, hogy nagyon hálás azért, hogy a kutyás társadalom azonnal megmozdult és segített rajtuk.

Nagyon jól esik, hogy ennyi ember szeretne segíteni rajtunk. Sajnos nem ez az első eset, hogy ilyesmi történik, korábban is történt már ilyen. Most a legfőbb prioritásunk, hogy a kutyákat ellássuk.

– árulta el.

Máskor is történt már ilyen

Egy hónappal ezelőtt a pomázi menhely jutott hasonló sorsra, ahol egy tároló gyulladt ki, ám a tűz hamar átterjedt egy faszerkezetű épületre is, ahol a gázpalackokat tárolták. Több gázpalack is felrobbant. Ahogy arról a Bors beszámolt, szerencsére az ott tartózkodó 25 kutya épségben megúszta a tűzesetet. Ebben az esetben is hatalmas összefogás alakult ki az állatbarátok között, azonnal ételt, vizet vittek az ebeknek, de akadt olyan is, aki fuvart vagy gázpalackot ajánlott fel az intézmény részére.