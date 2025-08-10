Nehéz utat szánt neki a sors: megszólal Edit, az ország első motoros rendőrnője

Edit motorok iránt érzett szenvedélye, még a gyerekkorában kezdődött. Nevelőapja rendszeresen járt motokrossz versenyekre, Editet 12 évesen vitte magával először és már az első alkalom teljesen magával ragadta a hangulata. Innentől kezdve az volt az álma, hogy motorversenyző lehessen. Így indult tehát, az első motoros rendőrnő karrierje.
Az első motoros rendőrnő motorok iránti szerelme, a középiskolában sem szűnt meg. Vett magának egy 125 köbcentis MZ-t, majd 16 évesen megszerezte a jogosítványt. De nem ez volt az első motorja, előtte volt már egy Romet segédmotorja. Csakhogy a középiskolai évek alatt állandó pénzhiánnyal küzdött, így még a tankolás is gondot okozott neki. Ezért úgy döntött, hogy a középiskola után munkába áll, hogy legyen pénze motorozni. Igen ám, csakhogy ekkor meg idője nem maradt rá. Ekkor fogalmazódott meg benne, hogy valami olyan munkát szeretne, ahol fizetnek azért, hogy motorozzon. Akkoriban három ilyen munka létezett: a táviratkihordó, a pizzafutár és a motoros rendőr. Egyértelműen nyertek a rendőrök.
Amikor Edit jelentkezett a rendőrséghez, az arcába vágták, hogy lányok nem lehetnek motoros rendőrök. A butikban, ahol ekkoriban eladóként dolgozott volt egy kolléganője, aki bemutatta egy rendőr alezredesnek. Az alezredes végül továbbvitte Edit ügyét. Nőként még ezek után sem volt könnyű dolga. Egy hosszas alkalmassági procedúra után megállapították, hogy Edit nem alkalmas, merthogy szemüveges. Az eltökélt lány fellebbezett, mondván, hogy többen a motoros kollégák közül is szemüvegesek. Végül megszületett a döntés: 1991. 12. 01-jén Edit felszerelhetett, közvetlenül a BRFK Közlekedési Rendészet Motoros „A” Alosztályához.
Akkoriban 80 motoros rendőr volt és én voltam az első és sokáig az egyetlen szem lány. Annyira vártak, hogy néhányan, akik a műhelyben dolgoztak, összedobtak nekem egy 251 köbcentist MZ-t. Teljesen felújították, újra fényezték nekem
– emlékezett vissza Edit.
Elsőre talán bele sem gondolunk, hogy milyen sok szempontból trükkös, ha te vagy az első nő egy szervezetnél. Ilyen volt például az is, hogy Edit érkezése előtt nem volt női öltöző. Az alosztályvezető irodájának előterében kellett átöltöznie, miután szólt az alosztályvezetőnek, hogy legyen kedves kifáradni az irodájából pár percre. Editre végül egy férfi kezeslábast szabtak rá, így lett egyenruhája is.
Teltek múltak a hónapok, de az első női motorosnak továbbra sem volt könnyű dolga. Editet sokszor próbálták hátráltatni, de ő nem tágított. 1995 tavaszáig, első gyermeke születéséig volt a motoros rendőrök aktív, járőrként szolgálatot teljesítő tagja. Ez idő alatt sok szép emléket is szerzett.
Büszke vagyok rá, hogy én voltam Magyarország első motoros rendőrnője, mert azok a lányok, akik most ott lehetnek, azok azért lehetnek ott, mert bennem volt egy gyermeki bátorság.
Ma már egészen más területen tevékenykedik. Győrben telepedett le, 5 gyermek édesanyja, férjével közös céget indított, illetve focicsapatok és egyéni sportolók mentális felkészítéséért felel, ugyanis elvégezte a sport mentáltréneri, illetve egy sportcoach-képzést is. Edit tele van tervekkel és bár már nem „fakabát”, a motorozás számára örökké szerelem marad.
