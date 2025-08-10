Nehéz utat szánt neki a sors: megszólal Edit, az ország első motoros rendőrnője

Az első motoros rendőrnő motorok iránti szerelme, a középiskolában sem szűnt meg. Vett magának egy 125 köbcentis MZ-t, majd 16 évesen megszerezte a jogosítványt. De nem ez volt az első motorja, előtte volt már egy Romet segédmotorja. Csakhogy a középiskolai évek alatt állandó pénzhiánnyal küzdött, így még a tankolás is gondot okozott neki. Ezért úgy döntött, hogy a középiskola után munkába áll, hogy legyen pénze motorozni. Igen ám, csakhogy ekkor meg idője nem maradt rá. Ekkor fogalmazódott meg benne, hogy valami olyan munkát szeretne, ahol fizetnek azért, hogy motorozzon. Akkoriban három ilyen munka létezett: a táviratkihordó, a pizzafutár és a motoros rendőr. Egyértelműen nyertek a rendőrök.

Seregély Edit, az első motoros rendőrnő, 2025 Fotó: Beküldött fotó

Első motoros rendőrnőként nem adta fel

Amikor Edit jelentkezett a rendőrséghez, az arcába vágták, hogy lányok nem lehetnek motoros rendőrök. A butikban, ahol ekkoriban eladóként dolgozott volt egy kolléganője, aki bemutatta egy rendőr alezredesnek. Az alezredes végül továbbvitte Edit ügyét. Nőként még ezek után sem volt könnyű dolga. Egy hosszas alkalmassági procedúra után megállapították, hogy Edit nem alkalmas, merthogy szemüveges. Az eltökélt lány fellebbezett, mondván, hogy többen a motoros kollégák közül is szemüvegesek. Végül megszületett a döntés: 1991. 12. 01-jén Edit felszerelhetett, közvetlenül a BRFK Közlekedési Rendészet Motoros „A” Alosztályához.

Akkoriban 80 motoros rendőr volt és én voltam az első és sokáig az egyetlen szem lány. Annyira vártak, hogy néhányan, akik a műhelyben dolgoztak, összedobtak nekem egy 251 köbcentist MZ-t. Teljesen felújították, újra fényezték nekem

– emlékezett vissza Edit.

Edit intézkedés közben 1992-ben Fotó: Beküldött fotó

Ki kellett taposnia az utat

Elsőre talán bele sem gondolunk, hogy milyen sok szempontból trükkös, ha te vagy az első nő egy szervezetnél. Ilyen volt például az is, hogy Edit érkezése előtt nem volt női öltöző. Az alosztályvezető irodájának előterében kellett átöltöznie, miután szólt az alosztályvezetőnek, hogy legyen kedves kifáradni az irodájából pár percre. Editre végül egy férfi kezeslábast szabtak rá, így lett egyenruhája is.