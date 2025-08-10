„Bármihez is nyúlnak, arannyá fog változni” – Szegedi Erika elárulja, kikre köszönt rá a gazdagság

Különös bolygóegyüttállás lesz nagy hatással az emberek pénzügyeire. Szegedi Erika, Európa főboszorkánya szerint, a Vénusz és Jupiter augusztus 11. és 13. közötti együttállása, jó hatással lesz a pénzügyeinkre.
A Vénusz és a Jupiter együttállása, a pénzügyekre is jó hatással lesz Szegedi Erika, Európa főboszorkánya szerint. A szerencsés három csillagjegy számára elérkezett az idő, amikor stabilizálni tudja az anyagi helyzetét. Számukra a mostani, különös égi jelenség hatására, új lendületet kap a karrierjük és a szerencse is melléjük áll.
A Vénusz és a Szaturnusz együttállása nagy hatással lesz a pénzügyek pozitív alakulására, és a főboszorkány úgy látja, hogy a következő időszak a kezdeményezőknek fog lehetősége adódni a sorsuk megváltoztatására.
A szerencsés három csillagjegy számára nagyszerű időszak veszi kezdetét. Az égiek most mindenben támogatni fogják őket. Bármihez nyúlnak, az arannyá változik és siker fogja a kezdeményezéseiket koronázni. Nagyon fontos, hogy nem szabad elszalasztani ezt az alkalmat, mert sokáig nem lesz ehhez hasonló lehetőség a számukra
– néz fel a kártyalapokból Szegedi Erika Európa főboszorkánya, aki úgy látja, hogy nagy változás előtt áll az emberiség, ezért le kell csapni a kínálkozó lehetőségekre.
A földi lét, és az égiek között az égitestek képviselik a kapcsolatot. Most sok embernek lehetősége nyílik rá, hogy rendezze a pénzügyeit, és ezzel megalapozza a jövőjét
– folytatja Szegedi Erika, aki úgy látja, hogy a Vénusz és a Jupiter együttállásának pozitív energiái a pénzügyekre is kifejtik a hatásukat.
Mivel a jövő formálható, és megváltoztatható, ezért most különösen nagy figyelmet kell szentelni a céltudatosságra
– zárja a beszélgetést a jósnő, aki mindenkinek azt tanácsolja, hogy merje megfogalmazni az álmait és a vágyait, mert akkor most az univerzum a segítségére siet.
Oroszlán
Bármihez is nyúl, siker fogja koronázni a kezdeményezését. Használja ki a lehetőségeket, és ha vállalkozáson töri a fejét, akkor annak most jött el az ideje. Egy valamit ne tegyen, semmiképpen. Ne váltson most munkahelyet, inkább teljes erőbedobással teljesítsen a mostani helyén, és meglátja, hogy lesz eredménye.
Ikrek
A hosszú türelmes várakozás gyümölcse most beérett! Ha megfontoltan intézi a dolgait, és mer kezdeményezni, akkor az anyagi helyzete is rendeződik, és a karrierje is felível. Nagyon fontos, hogy ne féljen az újtól, merjen belevágni és kezdeményezni.
Rák
Az elmúlt éveket anyagi problémái árnyékolták be. Most azonban a sötét fellegek elvonulnak a feje fölül és kiderül az ég. Lehetősége lesz rá, hogy új és jobb munkahelyet találjon magának. Ha ez nem lenne elég, még Fortuna is a kegyeibe fogadja, így a szerencse is mellé áll.
