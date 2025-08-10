RETRO RÁDIÓ

„Bármihez is nyúlnak, arannyá fog változni” – Szegedi Erika elárulja, kikre köszönt rá a gazdagság

Különös bolygóegyüttállás lesz nagy hatással az emberek pénzügyeire. Szegedi Erika, Európa főboszorkánya szerint, a Vénusz és Jupiter augusztus 11. és 13. közötti együttállása, jó hatással lesz a pénzügyeinkre.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.10. 16:30
Szegedi Erika Jupiter anyagiak Vénusz

A Vénusz és a Jupiter együttállása, a pénzügyekre is jó hatással lesz Szegedi Erika, Európa főboszorkánya szerint. A szerencsés három csillagjegy számára elérkezett az idő, amikor stabilizálni tudja az anyagi helyzetét. Számukra a mostani, különös égi jelenség hatására, új lendületet kap a karrierjük és a szerencse is melléjük áll.

Szegedi Erika szerint a Vénusz és a Jupiter együttállása nagy hatással lesz a szerelemre
Szegedi Erika szerint, a Vénusz és a Jupiter együttállása a pénzügyekre is nagy hatással lesz Fotó: Metropol

Szegedi Erika szerint az együttállás pozitívan hat a pénzügyekre

A Vénusz és a Szaturnusz együttállása nagy hatással lesz a pénzügyek pozitív alakulására, és a főboszorkány úgy látja, hogy a következő időszak a kezdeményezőknek fog lehetősége adódni a sorsuk megváltoztatására.

Jupiter,-,High,Resolution,Images,Presents,Planets,Of,The,Solar
A Vénusz és a Szaturnusz együttállása nagy hatással lesz a pénzügyek pozitív alakulására, és a főboszorkány úgy látja, hogy a következő időszak a kezdeményezőknek fog lehetősége adni a sorsuk megváltoztatására Fotó: Vadim Sadovski/Shutterstock

A szerencsés három csillagjegy számára nagyszerű időszak veszi kezdetét. Az égiek most mindenben támogatni fogják őket. Bármihez nyúlnak, az arannyá változik és siker fogja a kezdeményezéseiket koronázni. Nagyon fontos, hogy nem szabad elszalasztani ezt az alkalmat, mert sokáig nem lesz ehhez hasonló lehetőség a számukra

– néz fel a kártyalapokból Szegedi Erika Európa főboszorkánya, aki úgy látja, hogy nagy változás előtt áll az emberiség, ezért le kell csapni a kínálkozó lehetőségekre.

A földi lét, és az égiek között az égitestek képviselik a kapcsolatot. Most sok embernek lehetősége nyílik rá, hogy rendezze a pénzügyeit, és ezzel megalapozza a jövőjét

– folytatja Szegedi Erika, aki úgy látja, hogy a Vénusz és a Jupiter együttállásának pozitív energiái a pénzügyekre is kifejtik a hatásukat. 

Mivel a jövő formálható, és megváltoztatható, ezért most különösen nagy figyelmet kell szentelni a céltudatosságra

– zárja a beszélgetést a jósnő, aki mindenkinek azt tanácsolja, hogy merje megfogalmazni az álmait és a vágyait, mert akkor most az univerzum a segítségére siet.

Szegedi Erika szerint ők lesznek a legsikeresebbek

Oroszlán

Bármihez is nyúl, siker fogja koronázni a kezdeményezését. Használja ki a lehetőségeket, és ha vállalkozáson töri a fejét, akkor annak most jött el az ideje. Egy valamit ne tegyen, semmiképpen. Ne váltson most munkahelyet, inkább teljes erőbedobással teljesítsen a mostani helyén, és meglátja, hogy lesz eredménye.

Ikrek

A hosszú türelmes várakozás gyümölcse most beérett! Ha megfontoltan intézi a dolgait, és mer kezdeményezni, akkor az anyagi helyzete is rendeződik, és a karrierje is felível. Nagyon fontos, hogy ne féljen az újtól, merjen belevágni és kezdeményezni.

Rák

Az elmúlt éveket anyagi problémái árnyékolták be. Most azonban a sötét fellegek elvonulnak a feje fölül és kiderül az ég. Lehetősége lesz rá, hogy új és jobb munkahelyet találjon magának. Ha ez nem lenne elég, még Fortuna is a kegyeibe fogadja, így a szerencse is mellé áll.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu