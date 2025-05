Áll a bál Terézvárosban, napok óta forronganak a környéken élők – Videó

Ami sok, az sok, ez egyszerűen felháborító! – Ezt gondolják sokan a Terézvárosban. A hatodik kerületi lakosoknak már a hócipőjük is tele van azzal, hogy gyanús alakok pécézik ki a társasházakat. Legutóbb, május közepén az interneten riadóztatott egy férfi, hogy mindenki legyen óvatos, mert tolvajok járják a társasházakat. Videón a leleplezés!

A tolvajok ellen a rendőrség eljárást indított Fotó: Facebook

Tolvajok a Mozsár utcában

„Kutyavilág jön!” – így üzent a többi terézvárosinak egy fiatal férfi, E. Csaba az egyik, tolvajokat leleplező, nyilvános Facebook-csoportban. A férfi május 15-én, csütörtökön fújt riadót bejegyzésével, miután a Mozsár utcai társasház kamerafelvételeit megnézte. A férfi azt írta, tolvajok jártak a társasházban, ahol él.

Airbnb-lakásokat próbáltak feltörni. Rendőrségi bejelentés megtörtént. Mindenki zárja az ajtókat! Kutyavilág jön!

– írta Csaba felháborodott posztjában, amihez leleplező felvételeket is mellékelt.

A felvétel múlt csütörtökön készült, este 10 óra után. Az alakok – egy 30 év körüli férfi és nő – az éj leple alatt jutottak be a Mozsár utcai társasházba. A beltéri kamerafelvételeken látszik: a két elkövető még csak nem is próbált lakónak tűnni: a sötétruhás, melegítőnadrágot viselő férfi és a fehér pulcsis, farmert viselő nő még a kukákba is belenézett, hátha ott találnak valami értéket. Csaba szerint Airbnb-lakásokba akartak bejutni, de pechük volt, ez végül nem sikerült nekik. Azonban a Metropol a Budapesti-Rendőr-főkapitányságtól (BRFK) megtudta, a terézvárosi tolvajok nem távoztak üres kézzel. Az Airbnb-lakások kulcsát őrző széfek egyikét eltulajdonították!

„Az esettel összefüggésben érkezett bejelentés, a rendőrök a helyszínre kimentek, a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték és megállapították, hogy egy kulcsszéfet az elkövetők eltulajdonítottak, azonban egy lakásba sem mentek be. Az eltulajdonított kulcsszéf miatt az értékhatárra való tekintettel szabálysértési eljárás indul” – közölte lapunkkal a BRFK.

Csaba bejegyzése után többen is írták: nem ez az első eset, hogy tolvajok tűntek fel a környékükön. A Mozsár utcai eset után, május 17-én hajnal 3 órakor is riasztották a rendőrséget egy másik társasházban. Anna szerint az ő kapukódját szerezték meg zűrös alakok, és úgy jutottak be a házba.