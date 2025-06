Pofátlan tolvajok: kirabolták a Magyar Barlangi Mentőszolgálatot

Felháborító, hogy már azoktól is lopnak, akik azért működnek, hogy emberéletet mentsenek és segítsenek másokon. A napokban tette közzé a Magyar Barlangi Szolgálat azt az elkeserítő hírt, miszerint egy tolvaj ellopta a felszerelésüket. Éppen a Szent Ferenc Kórház szervezésében zajló, missziós területekre készülő önkéntes orvosok képzése tartott, ahol a szervezet is előadást tartott. Ez idő alatt feltörték az autójukat és meglopták őket. Most üzentek a tolvajnak.

Fontos felszereléseket lopott el egy tolvaj a barlangi mentőktől (Képünk illusztráció) / Fotó: Magyar Barlangi Mentőszolgálat

A tolvaj feltörte a szervezet autóját

"Azon gondolkodtunk, hogyan fogunk beszámolni arról, hogy sikerült a részvételünk a Szent Ferenc Kórház szervezésében zajló, missziós területekre készülő önkéntes orvosok képzésén, amelyen idén is részt vettünk. A nem szokványos gyógyítási körülményekre készülő önkéntes orvosok sok egyéb mellett kis betekintést nyerhettek a Magyar Barlangi Mentőszolgálat működésébe, az általunk használt, nem mindennapi betegellátási praktikákba, protokollokba, eszközökbe" – kezdték.

Mint írták minden rendben zajlott, egészen addig, amíg észre nem vették, hogy valaki feltörte a szervezet autóját és abból értékes mentőfelszereléseket lopott el.

"A képzés bázisául szolgáló budakeszi Erzsébet Büfé melletti turistaház parkolójában, elméleti előadásunk közben ismeretlen(ek) feltörték az egyik autónkat, és elvittek egy csomó felszerelést. A lopásnak nemcsak a BMSz mentéseihez használt eszközök, hanem az előadást tartó riasztásvezetőnk személyes barlangász felszerelései is áldozatul estek. Eltűntek kötéltechnikai eszközök – köztük riasztásvezetőnk komplett „slósza” –, tábori felszerelések, köztük egy speciálisan barlangi körülményekre fejlesztett Scurion lámpa is. Gyors számításaink szerint az anyagi kár meghaladja az 1 millió forintot – ez a BMSz egész éves költségvetésének több mint 10%-a."

A szervezet azonnal feljelentette a tolvajt, majd üzentek neki a közösségi oldalukon.

"Kedves ismeretlen elkövető! Kérünk, hogy keress meg minket valamilyen módon, és diszkréten juttasd vissza az ellopott felszereléseinket. Lehet, hogy legközelebb épp a te vagy egy családtagod mentésén fogunk dolgozni – hidd el, hogy ezek az eszközök nálunk jobb helyen lennének. Ha visszajuttatod a holmik javát, a lestrapált gumicsizmát és a hozzájuk tartozó, sokat látott zoknikat megtarthatod" – zárták.