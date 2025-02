"Anya, hova lett a ruhám??" - kamera buktatta le a különös tolvajt

„Anya? Anya! Hova lett a ruhám? ...A ruhafantom elvitte!” - és ez nem egy kitalált ijesztgetés, mint, amiket gyerekkorunkban hallottunk, ez valóság. A Metropol információi szerint Egerben több társasházban is járt egy férfi, aki a folyosóra kiteregetett ruhákat egyszerűen összeszedte, majd azokkal kereket oldott. Lapunknak az egyik helyi érintett, Vámos Csaba polgárőr is nyilatkozott.



A ruhafantom összegyűjtött mindent a szárítóról és kereket oldott Fotó: olvasói

Ez nem az első alkalom volt, hogy lopott, de az elején még senkinek sem tűnt fel, mert apránként tette

– kezdte beszámolóját Csaba. "Úgy jöttünk rá, hogy kerestem az egyik márkás melegítőmet. Szóltam a feleségemnek, de azt mondta, biztos ott van, ahová raktam. Végül nem találtam meg, majd kerestem a nadrágját és az sem volt sehol. Mint utólag kiderült, ekkor még csak „csemegézett” a ruhatolvaj."

Csabáék kamerákat helyeztek ki a társasházba a közbiztonság miatt, ekkor derült ki, hogy a társasházba bejár a ruhafantom.

Ezután nem sokkal a feleségem is mondta, hogy neki is eltűnt egy márkás ruhája…

- folytatta a férfi. "Végül saját költségen bekameráztattam a társasház előterét, meg egy jó pár részét. Így derült ki, hogy egy férfi lopkodja össze a ruháinkat. Én nem gondoltam volna, hogy így, hogy fent van a kamera, ami ki is van írva, így is be mer jönni. Ráadásul vasárnap reggel 6-7 óra között?! Fényes nappal, bárkivel összefuthatott volna, de őt ez sem érdekelte. Egyszerűen bejött, mint aki itt lakik. Körbe nézett, majd szép komótosan elkezdte össze szedegetni a ruhákat. Ekkor már nem válogatott, vitt mindent a szárítóról."



A férfi már több alkalommal lopott ruhát Fotó: olvasói

Hamar kiderült, hogy nem csak Csabáéknál járt a fantom. A környező társasházakba is besurrant.

"Ahogy azt hallottam, nem csak mi vagyunk az egyetlen áldozatok, ugyanis a környékünkön több társasházhoz is bement így a ruhákért. Szerintem azért szedi össze, hogy utána pár száz forintért tovább adhassa. Ebben az a szomorú, hogy hiába van róla felvétel, a tolvaj is tudja, hogy ezzel nem fog foglalkozni a rendőrség, ruhák miatt pedig az áldozatok se fogják kihívni őket. Nincs értelme."