Hatos lottó: íme a nyerőszámok, 351 millió forint volt a tét

Telitalálatos szelvény nem volt.
A 36. héten megtartott hatoslottó-számsorsoláson az alábbi számokat húzták ki.
Íme a nyerőszámok:
4, 9, 13, 23, 25, 30
Telitalálatos szelvény nem volt, a következő sorsoláson 435 millió forint lesz a tét.
A további nyeremények így alakulnak:
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.