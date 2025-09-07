RETRO RÁDIÓ

Hatos lottó: íme a nyerőszámok, 351 millió forint volt a tét

Telitalálatos szelvény nem volt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.07. 16:17
Módosítva: 2025.09.07. 17:02
A 36. héten megtartott hatoslottó-számsorsoláson az alábbi számokat húzták ki.

Te hány számot találtál el? Fotó: Huszár Gábor

Íme a nyerőszámok:

4, 9, 13, 23, 25, 30

Telitalálatos szelvény nem volt, a következő sorsoláson 435 millió forint lesz a tét.

A további nyeremények így alakulnak:

  • 5 találatos szelvény 70 darab, nyereményük egyenként 149 405 forint;
  • 4 találatos szelvény 2317 darab, nyereményük egyenként 4515 forint;
  • 3 találatos szelvény 28 605 darab, nyereményük egyenként 2225 forint.

 

 

